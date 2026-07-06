Kategoria artykułu: Polityka
Jak partie omijają zasady finansowania kampanii? Stowarzyszenia to tylko wierzchołek góry lodowej
Kampania wyborcza w praktyce trwa niemal bez przerwy, choć przepisy nadal wyraźnie wyznaczają jej formalny początek i ograniczają sposób wydawania pieniędzy. Partie znalazły jednak sposoby na omijanie limitów. Co zrobić, by zwiększyć transparentność?
Choć formalnie kampania wyborcza rozpocznie się dopiero za rok, to partie od dawna finansują kampanijne działania poza oficjalnym obiegiem. Zdaniem ekspertów powołanie stowarzyszeń w ramach partii może służyć celom finansowym, ale niekoniecznie. Politycy od dawna wykorzystują prawne niejasności do finansowania kampanii, a PKW jest bezradna. Fot. Karolina Janik/JPix/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy stowarzyszenia polityczne mogą służyć politykom za narzędzie do finansowania wyborczych kampanii.
- Jak partie polityczne omijają formalne przepisy dotyczące wydatkowania środków kampanijnych.
- Co zdaniem ekspertów należy zrobić, aby zwiększyć transparentność wydawania pieniędzy na kampanię.