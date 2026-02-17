Kategoria artykułu: Polityka
Jak przywrócić praworządność? Dr Marcin Szwed o błędach w projektach ministra Żurka (WYWIAD)
– Zdaję sobie sprawę z tego, że orzekanie neosędziów na dotychczasowych miejscach w ramach delegacji miałoby być ochroną stabilności sądów. Takie tymczasowe rozwiązanie jest jednak nieco niekonsekwentne – mówi dr Marcin Szwed o projekcie ustawy praworządnościowej, nad którą pracuje Sejm. W rozmowie z XYZ prawnik ocenia działania ministra Waldemara Żurka.
17.02.2026, 05:15
Dr Marcin Szwed widzi błędy w działaniach ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są najistotniejsze zmiany w sferze praworządności, które zaszły po wyborach w 2023 r.
- Jakie są główne problemy sądownictwa.
- Co należy poprawić w procesie ich naprawy.