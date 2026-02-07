Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Jak samochód zmienił się w przyrząd do szpiegowania i dlaczego chińskie auta są w tym najlepsze
To poważne zagrożenie, które będzie narastać. Inteligentne samochody wymagają zaostrzenia prawa i jego bezwzględnego egzekwowania. Kto tak mówi? Przewrażliwiona Bruksela? Nie, Pekin.
07.02.2026, 07:00
Avatr 07 to BEV – samochód elektryczny lub EREV – elektryk wzbogacony o silnik spalinowy ładujący akumulator i zwiększający zasięg do 1100 km. Ma wyeksponowany LiDAR na dachu i kamery na błotnikach, dzięki czemu widzi nierówności jezdni (np. progi zwalniające) i dostosowuje do nich twardość zawieszenia. Jego wnętrze wyróżnia ośmiokątna kierownica oraz wentylowane fotele z masażem i podnóżkiem. Fot: Avatr Technology
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy i dlaczego auta stały się jeżdżącymi rejestratorami danych.
- Jakie to niesie zagrożenia dla ich użytkowników, ale też bezpieczeństwa państwa.
- Czym różnią się inteligentne chińskie auta od produkowanych gdzie indziej.