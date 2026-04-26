Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu ziemnego za pomocą wybuchu jądrowego. Skutki okazały się katastrofalne.
26.04.2026, 07:00
W sowieckiej propagandzie testy ładunków atomowych nazywano „pokojowymi eksplozjami jądrowymi”. Tego typu energia miała być wykorzystywana głównie w przemyśle, a nie w wojsku. Hasła typu „Atom nie jest żołnierzem, atom jest robotnikiem” („Атом не солдат, атом рабочий”) wypisywano nawet na blokach mieszkalnych. Fot. archiwum własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w Związku Sowieckim doszło do jednego z najbardziej niezwykłych eksperymentów z użyciem ładunku jądrowego.
- Dlaczego operacja „Pochodnia” zakończyła się całkowitym fiaskiem.
- Jakie były konsekwencje detonacji ładunku jądrowego na gęsto zaludnionym terenie Ukrainy.