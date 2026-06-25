Sztuka zarządzania majątkiem
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Jak stracić, by zyskać? Obalamy mity na temat inwestowania
W inwestycjach strata jest nieodłącznym elementem, nie zaś powodem do obaw. Ponadto rozsądek, prostota, dywersyfikacja i dyscyplina są często ważniejsze niż poszukiwanie spektakularnych okazji. O czym powinni pamiętać inwestorzy? A o jakich błędnych przekonaniach lepiej zapomnieć? Mówią nam o tym przedsiębiorcy i eksperci.
25.06.2026, 10:07
Pozornie niewinne mity, w które wierzą inwestorzy, często prowadzą do kosztownych pomyłek. Eksperci zwracają uwagę, że warto je rozbroić. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie błędy popełniają początkujący inwestorzy.
- Na czym polega „paradoks polskiego oszczędzania”.
- Czym jest stosowana w inwestycjach reguła KISS.