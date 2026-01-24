Kategoria artykułu: Sport
Jak szalone i jak drogie są rajdy samochodowe. O kosztach dachowania „przy 165” opowiada 19-letni Adrian Rzeźnik
Adrian Rzeźnik to jeden z kilku bardzo zdolnych młodych polskich kierowców rajdowych. 18 lat skończył niedawno, ale w rajdach ma już spore doświadczenie. Bo chociaż w Polsce startować mogą tylko pełnoletni, to na Litwie nie tylko. Jako 16-latek pędził tam z zawrotną prędkością i tylko podczas spokojnych odcinków dojazdowych na drogach publicznych oddawał kierownicę pełnoletniemu pilotowi.
24.01.2026, 06:40
Adrian Rzeźnik przyznaje, że rodzina bardzo stresuje się jego startami w rajdach. Fot. Greg Roslon
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duże koszty finansowe poniosła rodzina Adriana Rzeźnika po jego dwóch wypadkach na Litwie.
- Dlaczego Adrian Rzeźnik woli rajdy od wyścigów (takich jak Formuła 1).
- Z jaką prędkością jeżdżą samochody na śniegu i lodzie podczas Rajdu Arktycznego.