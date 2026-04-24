Jak założyć startup? „Trzeba zap****alać i mieć w tym kompanów”

Droga od pomysłu do miliardowej wyceny jest długa, trudna i pełna ryzyka. Sukces osiąga jedynie niewielki odsetek założycieli startupów. Problemy z pozyskaniem pieniędzy, konieczność porzucenia etatu czy konflikty ze wspólnikami to tylko część obaw, które towarzyszą młodym przedsiębiorcom.

Na te wątpliwości postanawiają odpowiedzieć Grzegorz Brona, Cezary Smorszczewski i Tomasz Karwatka podczas jubileuszowego, 20. finału Festiwalu BOSS. Zebranej na sali młodej publiczności zapowiadają rozmowę bez korporacyjnych formułek i PR-owego języka. Już po pierwszych minutach jest jasne, że zamierzają dotrzymać słowa.

Determinacja i fantazja, czyli startupowe bingo

– Wygrywają ci, którzy pracują najciężej. Trzeba zap****alać i mieć w tym kompanów. Nie wygrywa się samym pomysłem. Pomysły są tanie. Pytanie brzmi, kto potrafi wprowadzić je w życie – stwierdzaTomasz Karwatka, seryjny inwestor w startupy i jeden z pierwszych, którzy zauważyli Eleven Labs.

Jak tłumaczy, kluczowa jest inicjatywa, bo „od siedzenia i bycia mądrym nic nie powstanie”. Jego zdaniem maksyma „work smart, not hard” jest błędna. Lepsze podejście brzmi: „work smart and hard”, czyli pracuj mądrze i ciężko.

– Determinacja, ułańska fantazja i inteligencja to bingo. Sukces nie przychodzi sam. Potrzebna jest osoba, która poprowadzi zespół i będzie gotowa na wyrzeczenia – mówi Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, największej polskiej spółki z sektora kosmicznego.

– Dziś wiedza jest tak powszechna, że nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś. Liczy się coś innego. Gdy szukam ludzi, interesuje mnie, czy są kreatywni i potrafią szybko znajdować rozwiązania problemów – mówi Cezary Smorszczewski, współzałożyciel Alior Banku.

Po chwili dodaje, że ważny jest także kręgosłup moralny. Trzeba umieć stawiać granice i być asertywnym.

AI pomoże, ale nie zastąpi Twojej inicjatywy

Do wątku wiedzy nawiązuje Tomasz Karwatka. Przyznaje, że niedawno wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia gry. Jak podkreśla, „tam jest cała wiedza i umiejętności świata”.

– Nie musimy mieć żadnej wiedzy, żadnych umiejętności, tylko inicjatywę. Nawet pozornie głupie pomysły mogą okazać się wcale niegłupie – przekonuje Tomasz Karwatka.

Jego zdaniem większość ludzi, także młodych, niepotrzebnie boi się AI. Tymczasem narzędzia takie jak Claude pozwalają rozwijać pomysły i znacząco usprawniać pracę.

Startup po godzinach. „To nie musi być skok bez spadochronu"

To właśnie praca jest jedną z głównych obaw młodych ludzi myślących o własnym startupie. Jak jednak podkreślają paneliści, nie jest to wybór zero-jedynkowy.

– Nie trzeba się zwalniać. Wiele projektów można rozwijać po godzinach. To pozwala zdobyć pierwszą trakcję i pewność siebie. To nie musi być skok bez spadochronu – twierdzi panelista.

Jego zdaniem warto porozumieć się z szefem i poprosić o ograniczenie wymiaru pracy do 3/4 albo nawet 1/2 etatu.

– Większość osób poddaje się zbyt wcześnie, bo zaczyna zbyt późno – zauważa Grzegorz Brona.

Nepotyzm i media społecznościowe, czyli jak wybrać wspólnika

Jedną z kluczowych decyzji przy zakładaniu startupu jest wybór wspólnika.

– Gdy tworzyliśmy Alior Bank, przyjęliśmy bardzo prostą zasadę: nepotyzm. Pierwsze tysiąc osób, które zatrudniliśmy, to byli nasi znajomi. W pewnym momencie ktoś powiedział mi: przecież oni pójdą za tobą w ogień – zdradza Cezary Smorszczewski.

Tomasz Karwatka proponuje bardziej współczesne podejście do szukania wspólników: media społecznościowe.

– Napiszcie w social mediach, że macie pomysł. Gwarantuję wam, że ktoś się znajdzie – mówi gość XYZ.

Dodaje, że nie trzeba najpierw szukać ludzi, by zacząć działać. Trzeba zacząć działać, a ludzie pojawią się po drodze.

Problem pojawia się wtedy, gdy wspólnik ma mniejsze ambicje albo fundamentalnie inne spojrzenie na kluczowe kwestie. Dlatego warto dobrze poznać osobę, z którą chce się założyć startup, choćby poprzez wspólne testy psychologiczne i porównanie wyników. Sygnałem ostrzegawczym może być także skłonność do uzależnień lub poważne problemy psychiczne w rodzinie.

Niezbędne jest również spisanie zasad współpracy w umowie. Jak zauważa moderator, brak umowy wspólników z jasnym podziałem kompetencji to cichy dramat tysięcy przedsiębiorców.

– W internecie dostępny jest Y Combinator Founders Agreement. Można tam przeczytać o wszystkim, co warto omówić przed założeniem firmy – radzi Tomasz Karwatka.

„Najważniejsze to brnąć do przodu"

Jego ostatnia rada dla młodych jest prosta: hasło „róbcie to, co kochacie” bywa złudne.

– Róbcie to, za co ktoś chce wam zapłacić. Pasja przyjdzie później – przekonuje i dodaje, że „największą kasę statystycznie zarabia się na B2B robiąc nudne rzeczy”.

– Najważniejsze to iść do przodu. Chyba że wyraźnie widzimy, że zmierzamy w złą stronę – mówi Grzegorz Brona.

– Wygrywają ludzie, którzy nie boją się porażki – dodaje Cezary Smorszczewski.