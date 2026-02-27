Kategoria artykułu: Świat
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026, 04:45
Prezydent Argentyny Javier Milei bierze tym razem na celownik gigantyczną szarą strefę na argentyńskim rynku pracy. Fot. Tomas Cuesta/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co dokładnie obejmuje reforma Mileia i w jaki sposób uderza w dotychczasowe przywileje pracownicze oraz potęgę central związkowych.
- Dlaczego argentyński prezydent zdecydował się na to frontalne starcie ze związkowcami akurat teraz.
- Jakie mogą być długofalowe konsekwencje głosowania w Senacie dla wiarygodności całego politycznego projektu obecnej władzy w Buenos Aires.