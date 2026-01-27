Pilne
Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle Społeczeństwo

„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" Dlaczego ten format musiał powstać?

Odcinek zerowy serii „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" otwiera rozmowę o tym, dlaczego odpowiedzialne przywództwo wymaga dziś od lidera odwagi, konfrontacji z opiniami innych i gotowości do bycia sprawdzanym – nie tylko ocenianym. I to wszystko z Waszym udziałem! Joanna Malinowska-Parzydło, doradca zarządów i liderów, rozmawia z Grzegorzem Nawackim, założycielem i redaktorem naczelnym XYZ.

Paweł Orlikowski
27.01.2026, 05:55

Z tego odcinka dowiesz się…

  1. Dlaczego klasyczne wywiady z liderami przestały wystarczać do oceny realnej jakości przywództwa.
  2. Na czym polega format „sprawdzania” liderów i czym różni się on od deklaratywnych rozmów o leadershipie.
  3. Dlaczego odpowiedzialne przywództwo w świecie BANI stało się twardym czynnikiem biznesowym, a nie „miękką kompetencją”.

To nie jest kolejny podcast z liderami. „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" to format, w którym liderzy sprawdzają liderów.

W świecie nadmiaru narracji o przywództwie coraz trudniej znaleźć miejsca, w których naprawdę mierzy się jego jakość w kontekście konkretnych prezesów. Ten odcinek wprowadza nowy format rozmów o przywództwie – oparty na rekomendacjach liderów, testowaniu realnych postaw i budowaniu benchmarku przywództwa na czasy BANI. Oznacza on: Brittle (Kruchy), Anxious (Niespokojny), Nonlinear (Nieliniowy) i Incomprehensible (Niezrozumiały).

Realne przywództwo. Czym jest Leadership Factor?

Jeśli przywództwo da się opowiedzieć bez ryzyka, to prawdopodobnie nie było prawdziwe. W świecie pełnym rozmów z liderami coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym naprawdę sprawdza się ich wpływ.

Nie brakuje dziś rozmów z liderami. Za to brakuje rozmów o realnym przywództwie:

  • O tym, jak prezesi podejmują decyzje pod presją.
  • Jak reagują na opinie, których nie da się skontrolować.
  • Jakim jest się szefem wtedy, gdy nie działa kamera PR-owa, a stawką są ludzie, reputacja i długofalowy wpływ.

Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" powstał właśnie z tej luki.

To nie jest podcast z liderami

To format, w którym liderzy sprawdzają liderów. Nie pytamy: kim jesteś. Sprawdzamy: jaki masz wpływ – i jak jesteś postrzegany.

Ten format jest odpowiedzią na coraz silniejsze zmęczenie powierzchowną narracją o przywództwie – deklaratywną, wygładzoną, bezpieczną.

W świecie BANI, w realiach presji wyników, transformacji i społecznej odpowiedzialności, przywództwo przestaje być deklaracją. Staje się praktyką.

Dlaczego „sprawdzamy”?

W nazwie formatu pojawia się „sprawdzamy", ponieważ liderzy, ci wiarygodni, gotowi zwiększać swój „dobry wpływ", nie chcą dziś słuchać wywiadów. Chcą widzieć siebie w akcji.

Dlatego w tym formacie:

  • nie ma listy wygodnych pytań,
  • nie ma gotowych narracji,
  • nie ma kontroli nad tym, co się pojawi.

Są za to:

  • decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym,
  • konfrontacja z opiniami z rynku,
  • reakcje na wyzwania rzucone przez innych liderów i prowadzącą.

To format dla tych, którzy nie uciekają od odpowiedzialności za swój styl zarządzania.

Jak to działa?

Każdy z ośmiu odcinków tej serii ma precyzyjną, nieprzypadkową strukturę. Nie po to, by ograniczać rozmowę, ale by szukać czynników sukcesu i tworzyć mapę rekomendowanych postaw przywódczych.

W centrum zawsze stoi lider, który:

  • został zarekomendowany przez innego lidera,
  • mierzy się z obrazem swojej marki w oczach innych,
  • przechodzi przez autorski test przywództwa oraz test talentów Gallupa,
  • i na końcu… nominuje kolejną osobę, rzucając jej wyzwanie.

Widzowie nie oglądają więc pojedynczych rozmów. Obserwują łańcuch przywódczego wpływu.

Odcinek zerowy – po co on jest?

Ten odcinek nie sprawdza jeszcze konkretnego lidera. Sprawdza powód i sens.

Wyjaśnia:

  • dlaczego dziś potrzebujemy nowych standardów rozmowy o przywództwie,
  • czemu pragmatyzm nie musi oznaczać rezygnacji z etyki i przyzwoitości,
  • i dlaczego odpowiedzialne przywództwo przestało być „miękkim tematem”, a stało się twardym czynnikiem biznesowym.

To zaproszenie do serii, w której emocje spotykają się ze strategią, a refleksja idzie w parze z wymaganiami rynku.

Dla kogo jest ten format?

„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" jest dla:

  • CEO, CXO, dyrektorów i założycieli firm,
  • liderów zmiany i osób kształtujących rynki,
  • aspirujących menedżerów, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków,
  • HR, komunikacji i strategii – wszędzie tam, gdzie liczy się jakość przywództwa,
  • profesjonalistów, którzy chcą wybierać szefów świadomie, a nie przypadkiem.

To nie jest content masowy. To jest format premium – dla tych, którzy myślą długofalowo.

Co możesz wynieść jako widz lub słuchacz?

Nie checklistę. Nie receptę. Tylko coś znacznie cenniejszego:

  • punkt odniesienia,
  • język do rozmowy o przywództwie potrzebny w czasach turbulencji,
  • możliwość sprawdzenia siebie w lustrze cudzych decyzji.

Bo bardzo często to, co najbardziej porusza nas w innych liderach, najwięcej mówi… o nas samych.

Co dalej?

W kolejnych odcinkach zaczynamy sprawdzanie. Lider po liderze. Bez taryfy ulgowej.

Jeśli uważasz, że przywództwo to dziś jedna z najważniejszych kompetencji biznesowych –
zostań z nami.

Tu nie chodzi o budowanie popularności rozpoznawalnym liderom. Tu chodzi o Leadership Factor – powody, dla których jednym można ufać, a innym nie.

Główne wnioski

  1. Współczesne przywództwo nie może opierać się na narracji i wizerunku. Jego wiarygodność ujawnia się dopiero w decyzjach podejmowanych pod presją, w konfrontacji z realnymi opiniami i konsekwencjami.
  2. „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!” odpowiada na zmęczenie powierzchownym leadership contentem, proponując format oparty na rekomendacjach liderów, testowaniu postaw i obserwowaniu faktycznego wpływu, a nie deklaracji.
  3. Odcinek zerowy jasno pokazuje, że przywództwo oznacza obecnie gotowość do bycia sprawdzanym, brania odpowiedzialności za styl zarządzania oraz łączenia pragmatyzmu biznesowego z etyką i długofalowym myśleniem.