„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" Dlaczego ten format musiał powstać?
Odcinek zerowy serii „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" otwiera rozmowę o tym, dlaczego odpowiedzialne przywództwo wymaga dziś od lidera odwagi, konfrontacji z opiniami innych i gotowości do bycia sprawdzanym – nie tylko ocenianym. I to wszystko z Waszym udziałem! Joanna Malinowska-Parzydło, doradca zarządów i liderów, rozmawia z Grzegorzem Nawackim, założycielem i redaktorem naczelnym XYZ.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Dlaczego klasyczne wywiady z liderami przestały wystarczać do oceny realnej jakości przywództwa.
- Na czym polega format „sprawdzania” liderów i czym różni się on od deklaratywnych rozmów o leadershipie.
- Dlaczego odpowiedzialne przywództwo w świecie BANI stało się twardym czynnikiem biznesowym, a nie „miękką kompetencją”.