„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" Dlaczego ten format musiał powstać?

To nie jest kolejny podcast z liderami. „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" to format, w którym liderzy sprawdzają liderów.

W świecie nadmiaru narracji o przywództwie coraz trudniej znaleźć miejsca, w których naprawdę mierzy się jego jakość w kontekście konkretnych prezesów. Ten odcinek wprowadza nowy format rozmów o przywództwie – oparty na rekomendacjach liderów, testowaniu realnych postaw i budowaniu benchmarku przywództwa na czasy BANI. Oznacza on: Brittle (Kruchy), Anxious (Niespokojny), Nonlinear (Nieliniowy) i Incomprehensible (Niezrozumiały).

Realne przywództwo. Czym jest Leadership Factor?

Jeśli przywództwo da się opowiedzieć bez ryzyka, to prawdopodobnie nie było prawdziwe. W świecie pełnym rozmów z liderami coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym naprawdę sprawdza się ich wpływ.

Nie brakuje dziś rozmów z liderami. Za to brakuje rozmów o realnym przywództwie:

O tym, jak prezesi podejmują decyzje pod presją.

Jak reagują na opinie, których nie da się skontrolować.

Jakim jest się szefem wtedy, gdy nie działa kamera PR-owa, a stawką są ludzie, reputacja i długofalowy wpływ.

„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" powstał właśnie z tej luki.

To nie jest podcast z liderami

To format, w którym liderzy sprawdzają liderów. Nie pytamy: kim jesteś. Sprawdzamy: jaki masz wpływ – i jak jesteś postrzegany.

Ten format jest odpowiedzią na coraz silniejsze zmęczenie powierzchowną narracją o przywództwie – deklaratywną, wygładzoną, bezpieczną.

W świecie BANI, w realiach presji wyników, transformacji i społecznej odpowiedzialności, przywództwo przestaje być deklaracją. Staje się praktyką.

Dlaczego „sprawdzamy”?

W nazwie formatu pojawia się „sprawdzamy", ponieważ liderzy, ci wiarygodni, gotowi zwiększać swój „dobry wpływ", nie chcą dziś słuchać wywiadów. Chcą widzieć siebie w akcji.

Dlatego w tym formacie:

nie ma listy wygodnych pytań,

nie ma gotowych narracji,

nie ma kontroli nad tym, co się pojawi.

Są za to:

decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym,

konfrontacja z opiniami z rynku,

reakcje na wyzwania rzucone przez innych liderów i prowadzącą.

To format dla tych, którzy nie uciekają od odpowiedzialności za swój styl zarządzania.

Jak to działa?

Każdy z ośmiu odcinków tej serii ma precyzyjną, nieprzypadkową strukturę. Nie po to, by ograniczać rozmowę, ale by szukać czynników sukcesu i tworzyć mapę rekomendowanych postaw przywódczych.

W centrum zawsze stoi lider, który:

został zarekomendowany przez innego lidera ,

, mierzy się z obrazem swojej marki w oczach innych ,

, przechodzi przez autorski test przywództwa oraz test talentów Gallupa,

i na końcu… nominuje kolejną osobę, rzucając jej wyzwanie.

Widzowie nie oglądają więc pojedynczych rozmów. Obserwują łańcuch przywódczego wpływu.

Odcinek zerowy – po co on jest?

Ten odcinek nie sprawdza jeszcze konkretnego lidera. Sprawdza powód i sens.

Wyjaśnia:

dlaczego dziś potrzebujemy nowych standardów rozmowy o przywództwie,

czemu pragmatyzm nie musi oznaczać rezygnacji z etyki i przyzwoitości,

i dlaczego odpowiedzialne przywództwo przestało być „miękkim tematem”, a stało się twardym czynnikiem biznesowym.

To zaproszenie do serii, w której emocje spotykają się ze strategią, a refleksja idzie w parze z wymaganiami rynku.

Dla kogo jest ten format?

„Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!" jest dla:

CEO, CXO, dyrektorów i założycieli firm,

liderów zmiany i osób kształtujących rynki,

aspirujących menedżerów, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków,

HR, komunikacji i strategii – wszędzie tam, gdzie liczy się jakość przywództwa,

profesjonalistów, którzy chcą wybierać szefów świadomie, a nie przypadkiem.

To nie jest content masowy. To jest format premium – dla tych, którzy myślą długofalowo.

Co możesz wynieść jako widz lub słuchacz?

Nie checklistę. Nie receptę. Tylko coś znacznie cenniejszego:

punkt odniesienia,

język do rozmowy o przywództwie potrzebny w czasach turbulencji,

możliwość sprawdzenia siebie w lustrze cudzych decyzji.

Bo bardzo często to, co najbardziej porusza nas w innych liderach, najwięcej mówi… o nas samych.

Co dalej?

W kolejnych odcinkach zaczynamy sprawdzanie. Lider po liderze. Bez taryfy ulgowej.

Jeśli uważasz, że przywództwo to dziś jedna z najważniejszych kompetencji biznesowych –

zostań z nami.

Tu nie chodzi o budowanie popularności rozpoznawalnym liderom. Tu chodzi o Leadership Factor – powody, dla których jednym można ufać, a innym nie.