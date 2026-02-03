Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 1
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Marcin Kuśmierz
Ten odcinek to szczera rozmowa o przywództwie bez PR-owej narracji i gotowych definicji. Marcin Kuśmierz opowiada o roli wizji, kultury organizacyjnej i odpowiedzialności lidera w czasach ciągłej zmiany. To odcinek o liderowaniu opartym na wymaganiach, zaufaniu i realnym wpływie na ludzi oraz organizację.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Czym według Marcina Kuśmierza jest przywództwo oparte na wizji, kulturze organizacyjnej i tworzeniu środowiska rozwoju talentów.
- Dlaczego nie ma jednej, uniwersalnej definicji lidera i czemu kluczowe są autentyczność, unikalność i praca zespołowa zamiast dominacji.
- Jak lider transformacyjny podchodzi do zmian, wysokich standardów, konkurencji oraz pracy z top performerami.