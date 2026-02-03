Pilne
Dzieje się!
Sprawdź najnowsze informacje
1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle
Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Sezon 1 Odc. 1

Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Marcin Kuśmierz

Ten odcinek to szczera rozmowa o przywództwie bez PR-owej narracji i gotowych definicji. Marcin Kuśmierz opowiada o roli wizji, kultury organizacyjnej i odpowiedzialności lidera w czasach ciągłej zmiany. To odcinek o liderowaniu opartym na wymaganiach, zaufaniu i realnym wpływie na ludzi oraz organizację.

Joanna Malinowska-Parzydło
03.02.2026, 06:00
Marcin Kuśmierz i Joanna Malinowska - Parzydło

Z tego odcinka dowiesz się…

  1. Czym według Marcina Kuśmierza jest przywództwo oparte na wizji, kulturze organizacyjnej i tworzeniu środowiska rozwoju talentów.
  2. Dlaczego nie ma jednej, uniwersalnej definicji lidera i czemu kluczowe są autentyczność, unikalność i praca zespołowa zamiast dominacji.
  3. Jak lider transformacyjny podchodzi do zmian, wysokich standardów, konkurencji oraz pracy z top performerami.

Obejrzyj lub posłuchaj
Wideocast
Powiększ video
Wideocast
Powiększ audio
00:00

Lider nominowany przez lidera.
Bez PR. Bez gotowych odpowiedzi. Sprawdzamy realny wpływ.

Pierwszy odcinek Jesteś Marką. Leadership Factor otwiera sezon testów przywództwa
8 top prezesek/prezesów – nie deklarowanego, lecz praktykowanego w realnych
warunkach zmiany, presji i odpowiedzialności.

Ten odcinek nie spodoba się tym, którzy mylą przywództwo z byciem lubianym.
To sprawdzian lidera, który najlepiej działa w zmianie – bez taryfy ulgowej.
Są decyzje, wysokie standardy i wiara w ludzi wystawiona na próbę.
Transformacja bez przemocy. Wyniki jako konsekwencja kultury.

Jak oglądać ten odcinek?

  • To nie jest wywiad.
  • Zwróć uwagę na momenty presji i nieoczywistych wyborów.
  • Obserwuj, jak lider reaguje, gdy zderzają się wyniki, kultura i ludzie.

Co dokładnie sprawdzamy?

  • Nominację – markę lidera w oczach innych. Odcinek otwiera osobista nominacja – oparta na wieloletniej obserwacji przywództwa w zmianie, nie na bieżącej pozycji czy tytule.
  • DNA przywództwa (Gallup). Styl oparty na myśleniu strategicznym i egzekucji – przywództwo architekta, nie mówcy.
  • Boss Factor Test – decyzje pod presją. Top performer kontra kultura zespołu. Brak łatwych odpowiedzi, jest odpowiedzialność.
  • Co o tobie mówią? – konfrontacja 360° Bez autoryzacji. Bez wygładzania. Wysokie standardy, surowość i wiara w potencjał innych widziane oczami otoczenia.
  • Wyzwanie – nominacja kolejnego lidera. Odcinek zamyka wyzwanie do kolejnego sprawdzianu, rzucone przez Marcina Kuśmierza prezesce/prezesowi...

Leadership Mirror – zatrzymaj się na chwilę

To, co zobaczyłeś u Marcina Kuśmierza, prawdopodobnie coś w tobie poruszyło. Zadaj sobie trzy pytania. Czy mój styl przywództwa jest czytelny dla ludzi – czy tylko „oczywisty” dla mnie? Jak reaguję, gdy ktoś podważa zasady, ale dowozi wyniki? Co w tym stylu przywództwa byłoby dla mnie inspiracją – a co zbyt dużym kosztem?

Ten odcinek pokazuje przywództwo jako wysokie wymagania połączone z odpowiedzialnością za ludzi, cierpliwość w zmianie i gotowość do rozstań, gdy zagrożona jest kultura, decyzje oparte na wartościach, nie wyłącznie na KPI, i budowanie przewagi rynkowej przez zespół, nie siłę czy dominację.

Co ten odcinek mówi o TOBIE?

Po tym odcinku wielu liderów zada sobie jedno pytanie: czy ja też tak działam, gdy kończy się komfort, a zaczyna odpowiedzialność? Zrób autodiagnozę.

Kto jest wart wyzwania i sprawdzenia?

W następnym odcinku sprawdzimy liderkę z sektora, w którym konsekwencje decyzji wszyscy czujemy natychmiast.

To osoba, która od lat bardzo konsekwentnie buduje organizację – z jasną strategią, wysokimi standardami i ogromną odpowiedzialnością za ludzi.
Jej przywództwo realnie wpływa na to, jak funkcjonuje cały rynek, dlatego właśnie jej styl zarządzania warto dziś sprawdzić.

Główne wnioski

  1. Przywództwo to proces świadomego prowadzenia ludzi przez zmianę, oparty na jasno zdefiniowanym „dlaczego”, a nie na sile stanowiska czy formalnym autorytecie.
  2. Największą przewagą lidera jest umiejętność łączenia wizji strategicznej z codzienną egzekucją oraz tworzenia środowiska, w którym różnorodne talenty mogą realnie pracować na wspólny cel.
  3. Odpowiedzialność lidera ujawnia się w trudnych decyzjach personalnych – tam, gdzie trzeba wybierać między indywidualną wybitnością a spójnością kultury i długofalowym interesem zespołu.