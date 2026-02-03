Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy! Marcin Kuśmierz

Obejrzyj lub posłuchaj Obejrzyj Posłuchaj Wideocast Powiększ video Wideocast Powiększ audio 00:00

Lider nominowany przez lidera.

Bez PR . Bez gotowych odpowiedzi. Sprawdzamy realny wpływ.

Pierwszy odcinek Jesteś Marką. Leadership Factor otwiera sezon testów przywództwa

8 top prezesek/prezesów – nie deklarowanego, lecz praktykowanego w realnych

warunkach zmiany, presji i odpowiedzialności.

Ten odcinek nie spodoba się tym, którzy mylą przywództwo z byciem lubianym.

To sprawdzian lidera, który najlepiej działa w zmianie – bez taryfy ulgowej.

Są decyzje, wysokie standardy i wiara w ludzi wystawiona na próbę.

Transformacja bez przemocy. Wyniki jako konsekwencja kultury.

Jak oglądać ten odcinek?

To nie jest wywiad.

Zwróć uwagę na momenty presji i nieoczywistych wyborów.

Obserwuj, jak lider reaguje, gdy zderzają się wyniki, kultura i ludzie.

Co dokładnie sprawdzamy?

Nominację – markę lidera w oczach innych . Odcinek otwiera osobista nominacja – oparta na wieloletniej obserwacji przywództwa w zmianie, nie na bieżącej pozycji czy tytule.

. Odcinek otwiera osobista nominacja – oparta na wieloletniej obserwacji przywództwa w zmianie, nie na bieżącej pozycji czy tytule. DNA przywództwa (Gallup) . Styl oparty na myśleniu strategicznym i egzekucji – przywództwo architekta, nie mówcy.

. Styl oparty na myśleniu strategicznym i egzekucji – przywództwo architekta, nie mówcy. Boss Factor Test – decyzje pod presją . Top performer kontra kultura zespołu. Brak łatwych odpowiedzi, jest odpowiedzialność.

. Top performer kontra kultura zespołu. Brak łatwych odpowiedzi, jest odpowiedzialność. Co o tobie mówią? – konfrontacja 360° Bez autoryzacji. Bez wygładzania. Wysokie standardy, surowość i wiara w potencjał innych widziane oczami otoczenia.

Bez autoryzacji. Bez wygładzania. Wysokie standardy, surowość i wiara w potencjał innych widziane oczami otoczenia. Wyzwanie – nominacja kolejnego lidera. Odcinek zamyka wyzwanie do kolejnego sprawdzianu, rzucone przez Marcina Kuśmierza prezesce/prezesowi...

Leadership Mirror – zatrzymaj się na chwilę

To, co zobaczyłeś u Marcina Kuśmierza, prawdopodobnie coś w tobie poruszyło. Zadaj sobie trzy pytania. Czy mój styl przywództwa jest czytelny dla ludzi – czy tylko „oczywisty” dla mnie? Jak reaguję, gdy ktoś podważa zasady, ale dowozi wyniki? Co w tym stylu przywództwa byłoby dla mnie inspiracją – a co zbyt dużym kosztem?

Ten odcinek pokazuje przywództwo jako wysokie wymagania połączone z odpowiedzialnością za ludzi, cierpliwość w zmianie i gotowość do rozstań, gdy zagrożona jest kultura, decyzje oparte na wartościach, nie wyłącznie na KPI, i budowanie przewagi rynkowej przez zespół, nie siłę czy dominację.

Co ten odcinek mówi o TOBIE?

Po tym odcinku wielu liderów zada sobie jedno pytanie: czy ja też tak działam, gdy kończy się komfort, a zaczyna odpowiedzialność? Zrób autodiagnozę.

Kto jest wart wyzwania i sprawdzenia?

W następnym odcinku sprawdzimy liderkę z sektora, w którym konsekwencje decyzji wszyscy czujemy natychmiast.

To osoba, która od lat bardzo konsekwentnie buduje organizację – z jasną strategią, wysokimi standardami i ogromną odpowiedzialnością za ludzi.

Jej przywództwo realnie wpływa na to, jak funkcjonuje cały rynek, dlatego właśnie jej styl zarządzania warto dziś sprawdzić.