Kategoria artykułu: Kultura
Jubileuszowa wystawa w MOCAK-u. Kryzys jako inspiracja z obrazem Roberta de Niro seniora w tle
Krakowskie muzeum sztuki współczesnej z okazji 15. urodzin zaprasza na wystawę o kryzysie. Przekaz jest tym mocniejszy, że MOCAK przeżywa w ostatnich kilkunastu miesiącach poważne turbulencje.
01.08.2026, 04:45
Wystawa w MOCAK-u. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kontrowersje wywołali kolejni dyrektorzy MOCAK-u.
- Czyje prace zobaczymy na krakowskiej wystawie.
- Dlaczego w muzeum pojawił się obraz… ojca Roberta de Niro.