Juwenalia Gdańskie 2026 – wielki powrót studenckiego święta muzyki

Juwenalia Gdańskie powracają w wielkim stylu! Już 8 i 9 maja 2026 roku Gdańsk ponownie stanie się centrum studenckiej rozrywki i muzycznych emocji.

Anna Gabryś - autor artykułu - profil
05.05.2026, 05:00
Fot. materiały prasowe organizatora
Przed uczestnikami dwa dni koncertów, wyjątkowej atmosfery i energii, która co roku przyciąga tysiące osób spragnionych wspólnej zabawy.

Na scenie pojawią się czołowi polscy artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne przez hip-hop, aż po pop. Organizatorzy zapowiadają ciekawy program, który odpowiada charakterowi jednego z najważniejszych wydarzeń studenckich w północnej Polsce.

Oprócz koncertów przygotowano również dodatkowe atrakcje takie jak silent disco oraz specjalne strefy tematyczne (strefa partnerów, strefa brokatu).

Lista wykonawców:

8 maja:

  • Avi
  • Kuban
  • Sokół
  • Golec uOrkiestra
  • Wojtek Szumański

9 maja:

  • Young Multi
  • kuqe 2115
  • kukon
  • Miü
  • Majka Jeżowska

Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są dostępne w sprzedaży i można je kupić tutaj.

XYZ wspiera inicjatywę w ramach Kampusu XYZ. Szczegóły.