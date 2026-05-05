Juwenalia Gdańskie 2026 – wielki powrót studenckiego święta muzyki

Juwenalia Gdańskie powracają w wielkim stylu! Już 8 i 9 maja 2026 roku Gdańsk ponownie stanie się centrum studenckiej rozrywki i muzycznych emocji.

Przed uczestnikami dwa dni koncertów, wyjątkowej atmosfery i energii, która co roku przyciąga tysiące osób spragnionych wspólnej zabawy.

Na scenie pojawią się czołowi polscy artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne przez hip-hop, aż po pop. Organizatorzy zapowiadają ciekawy program, który odpowiada charakterowi jednego z najważniejszych wydarzeń studenckich w północnej Polsce.

Oprócz koncertów przygotowano również dodatkowe atrakcje takie jak silent disco oraz specjalne strefy tematyczne (strefa partnerów, strefa brokatu).

Lista wykonawców:

8 maja:

Avi

Kuban

Sokół

Golec uOrkiestra

Wojtek Szumański

9 maja:

Young Multi

kuqe 2115

kukon

Miü

Majka Jeżowska

Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są dostępne w sprzedaży i można je kupić tutaj.

