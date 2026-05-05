Juwenalia Gdańskie 2026 – wielki powrót studenckiego święta muzyki
Juwenalia Gdańskie powracają w wielkim stylu! Już 8 i 9 maja 2026 roku Gdańsk ponownie stanie się centrum studenckiej rozrywki i muzycznych emocji.
Przed uczestnikami dwa dni koncertów, wyjątkowej atmosfery i energii, która co roku przyciąga tysiące osób spragnionych wspólnej zabawy.
Na scenie pojawią się czołowi polscy artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne przez hip-hop, aż po pop. Organizatorzy zapowiadają ciekawy program, który odpowiada charakterowi jednego z najważniejszych wydarzeń studenckich w północnej Polsce.
Oprócz koncertów przygotowano również dodatkowe atrakcje takie jak silent disco oraz specjalne strefy tematyczne (strefa partnerów, strefa brokatu).
Lista wykonawców:
8 maja:
- Avi
- Kuban
- Sokół
- Golec uOrkiestra
- Wojtek Szumański
9 maja:
- Young Multi
- kuqe 2115
- kukon
- Miü
- Majka Jeżowska
Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są dostępne w sprzedaży i można je kupić tutaj.
