Juwenalia UEK 2026 zamykają listę wykonawców koncertu głównego!

Jak co roku, wydarzenie to wiele projektów towarzyszących, angażujących studentów i mieszkańców Krakowa. Fot. mat. prasowe Juwenalia UEK

Juwenalia UEK 2026 to jedno z największych studenckich wydarzeń muzycznych w Krakowie. Do grona wcześniej zapowiedzianych artystów dołączają Sentino, Drenchill oraz Sigala.

Tegoroczna edycja to różnorodność brzmień, energia i line-up dopasowany do szerokiej publiczności. Na jednej scenie spotkają się artyści reprezentujący różne style i muzyczne światy, co przełoży się na dynamiczny i wielowymiarowy koncert główny.

8 maja na scenie wystąpią: Young Igi, PlanBe, Białas, Kubi Producent, Sentino, Drenchill i Sigala!

Juwenalia UEK to jednak nie tylko koncert. Jak co roku, wydarzenie to wiele projektów towarzyszących, angażujących studentów i mieszkańców Krakowa.

Wśród nich znajduje się m.in. Przegląd Kapel Rockowych UEK, który daje przestrzeń młodym zespołom do zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności, zakończy się koncertem zespołu VIDEO.

Nie zabraknie również sportowych emocji: Małopolski Bieg Przełajowy to propozycja dla tych, którzy lubią wyzwania i aktywność. Zapisy są nadal otwarte.

Oprócz tego w ramach Juwenaliów UEK realizowane są także inne projekty tematyczne, obejmujące m.in. kulturę, rozrywkę, modę czy gaming.

Tegoroczna edycja zapowiada się jako kilka dni intensywnych doświadczeń, łączących muzykę, aktywności studenckie i integrację całej społeczności akademickiej.

XYZ wspiera inicjatywę w ramach Kampusu XYZ. Szczegóły.