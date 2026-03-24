Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026, 05:30
– Zakończenie negocjacji w sprawie podpisania głównej umowy na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej możliwe będzie w czerwcu 2026 r. – zapowiedział Marek Woszczyk, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, na Baltic Nuclear Energy Forum. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- O nowym planie przygotowania strategii dla kształcenia kadr do sektora jądrowego w Polsce.
- Jak firmy zaangażowane w budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce szkolą studentów jako przyszłych pracowników.
- Które zawody będą się cieszyły popularnością w sektorze jądrowym, dlaczego warto inwestować w średnie szkoły zawodowe.