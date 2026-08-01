Kategoria artykułu: Świat
Kailasz. Święta góra wielkiej polityki (REPORTAŻ)
Każdego roku tysiące hinduskich pielgrzymów przemierzają Himalaje, by okrążyć Kailasz, najświętszą górę Azji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ich podróż zależy nie tylko od wiary i pogody, lecz także od decyzji podejmowanych w Pekinie i Nowym Delhi.
01.08.2026, 06:00
Tysiące modlitewnych flag powiewających nad szlakiem – każda z nich niesie mantrę wyszeptaną wiatrem w stronę świętej góry. Fot. autor
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak niepozorna tybetańska osada Darchen zmieniła się w ciągu kilku dekad w bazę wypadową obsługującą dziesiątki tysięcy pielgrzymów rocznie.
- Dlaczego pielgrzymka do sąsiedniego kraju potrafi kosztować tyle co wakacje na drugim końcu świata – a czasem tyle co nowy samochód.
- Jak religijna pielgrzymka na świętą górę stała się barometrem relacji między Pekinem a New Delhi i co się dzieje z lokalną gospodarką, gdy te relacje się psują.