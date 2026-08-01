Kailasz. Święta góra wielkiej polityki (REPORTAŻ)

Aby dotrzeć do Darchen, miasteczka położonego u podnóża legendarnej góry Kailasz, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Z bazy pod Everestem dzieli je około 700 kilometrów, a podróż zajmuje dwa dni. Jedynym większym przystankiem na tej trasie jest miasteczko Saga, gdzie większość podróżnych zatrzymuje się na nocleg i aklimatyzację przed dalszą drogą przez brązowy płaskowyż zachodniego Tybetu.

Po tybetańsku „Saga” oznacza „miłe miejsce” albo „szczęśliwą krainę”. Ta nazwa przy pierwszym zetknięciu z tym miejscem może wydać się ironiczna. Leżące na wysokości 4640 metrów n.p.m., smagane wiatrem, otoczone niemal bezdrzewnym płaskowyżem, miasteczko nie ma w sobie bowiem nic z sielskości.

Trzeba jednak pamiętać, że nazwy geograficzne na Wyżynie Tybetańskiej rzadko opisują estetykę krajobrazu. Częściej opisują funkcję albo pamięć zbiorową miejsca: wodopój, przystanek, punkt, w którym można bezpiecznie rozbić obóz. „Miłe miejsce” w kontekście tej surowej geografii oznacza prawdopodobnie coś dużo prostszego niż piękno. To miejsce, w którym w ogóle da się przetrwać.

Czym się różnią miasta

Noc spędzam w dużym hotelu, którego okna wychodzą na główną ulicę Sagi. Po zmroku co kilka minut przejeżdżają nią policyjne patrole, jakby za chwilę miał tędy jechać jakiś ważny dygnitarz. Szczelnie zasuwam więc ciężkie zasłony, odcinając się od światła ulicznych latarni, i szybko zapadam w sen.

Nazajutrz ruszamy w dalszą drogę przez Zachodni Tybet. Za oknami samochodu przesuwa się surowy krajobraz wysokogórskiego płaskowyżu, rozległego, niemal bezkresnego świata, w którym odległość mierzy się nie kilometrami, lecz godzinami jazdy. Gęstość zaludnienia jest tu tak niewielka, że samo pojęcie „miasta” nabiera zupełnie innego znaczenia niż w większości zakątków świata.

Góra pielgrzymów

Jeszcze w latach 40. XX wieku Darchen było niewielką tybetańską osadą położoną u południowego podnóża góry Kailasz. Mieszkało tu zaledwie kilkadziesiąt rodzin pasterskich utrzymujących się z hodowli jaków, owiec i kóz. Przez większą część roku panował tu spokój. Życie wyznaczały pory roku oraz napływ pielgrzymów, którzy od stuleci przybywali, by odbyć korę, czyli rytualne okrążenie świętej góry. Pielgrzymi przynosili niewielkie dochody mieszkańcom, kupując żywność, wynajmując zwierzęta juczne i korzystając z prostych noclegów.

Warto wiedzieć Czym jest Kailasz? Kailasz (6638 m n.p.m.) to góra w zachodnim Tybecie, w słabo zaludnionej prefekturze Ngari. Jest uznawana za świętą jednocześnie przez cztery tradycje religijne: hinduizm, buddyzm, dżinizm i bon. Dla ich wyznawców to jedno z najważniejszych miejsc na ziemi. Szczyt nigdy nie został zdobyty – z szacunku dla jego statusu żadna ekspedycja nie otrzymała pozwolenia na wejście. Okolice góry należą do najbardziej odizolowanych zakątków Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Infrastruktura drogowa i lotnicza jest ograniczona. Już to hamuje ruch turystyczny niezależnie od decyzji administracyjnych. Ze zboczy góry Kailasz biorą początek cztery wielkie rzeki Azji – Indus, Satledź, Karnali i Brahmaputra. To od nich zależy zaopatrzenie w wodę ponad miliarda ludzi w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. W przeciwieństwie do większości miejsc pielgrzymkowych na świecie dostęp do Kailaszu to nie kwestia logistyki czy pieniędzy. To przedmiot umowy międzypaństwowej. Główna trasa – Kailash Manasarovar Yatra – to oficjalne przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez rządy Indii i Chin. Liczbę miejsc, harmonogram i trasy ustala się co roku od nowa, zależnie od stanu relacji między Delhi a Pekinem. Indyjski pielgrzym nie kupuje po prostu biletu. Musi przejść przez rządową loterię, badania medyczne w Delhi i procedurę wizową po stronie chińskiej. LS

Pielgrzymi z Indii a rozwój Zachodniego Tybetu

Po włączeniu Tybetu do Chińskiej Republiki Ludowej na początku lat 50. region wszedł w okres głębokich przemian. W następnych dekadach ruch pielgrzymkowy został znacząco ograniczony. Szczególnie podczas Rewolucji Kulturalnej (1966-1976) działalność religijna była tłumiona, a liczba pielgrzymów gwałtownie spadła. Darchen pozostawało niewielką, odizolowaną osadą o marginalnym znaczeniu gospodarczym.

Przełom nastąpił w latach 80., kiedy Chiny rozpoczęły stopniowe otwieranie Tybetu dla odwiedzających. Powracający pielgrzymi z Tybetu, Nepalu i Indii stworzyli zapotrzebowanie na pierwsze pensjonaty, sklepy i punkty usługowe. Nadal jednak była to miejscowość bardzo skromna, z nieutwardzonymi drogami, ograniczonym dostępem do energii i podstawową infrastrukturą.

Prawdziwa transformacja rozpoczęła się po roku 2000 wraz z realizacją strategii rozwoju zachodnich Chin. Państwo zainwestowało w nowe drogi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Darchen stało się oficjalną bazą wypadową dla pielgrzymów oraz turystów odwiedzających Kailasz i jezioro Manasarowar. Powstały pierwsze większe hotele, restauracje, wypożyczalnie sprzętu oraz firmy organizujące transport.

W ostatnich kilkunastu latach tempo przemian wyraźnie przyspieszyło. Sezon pielgrzymkowy trwa dziś kilka miesięcy i przyciąga dziesiątki tysięcy osób. Najliczniejszą grupę stanowią hinduiści z Indii, dla których pielgrzymka do Kailaszu jest często spełnieniem marzenia i jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu religijnym. Obok nich przybywają Tybetańczycy, chińscy buddyści, pielgrzymi z Nepalu i wyznawcy dżinizmu, a także coraz liczniejsi turyści z Europy, Ameryki i innych części świata.

Kolorowe flagi modlitewne oznaczają miejsca szczególnie ważne na trasie kory – tu pielgrzymi zatrzymują się, by odpocząć i się pomodlić. Fot. autor

Darchen przestało być więc prowizoryczną osadą obsługującą ruch pielgrzymkowy. Dziś funkcjonują tu nowoczesne hotele, centra informacji, sklepy z wyposażeniem trekkingowym, punkty medyczne, restauracje, a także firmy świadczące usługi transportowe. Co roku powstają kolejne obiekty noclegowe, modernizowane są także drogi i rozwijana jest infrastruktura, która jeszcze dwie dekady temu wydawała się w tym miejscu nie do pomyślenia.

Za pielgrzymkę trasą przez przełęcz Lipulekh indyjski uczestnik płacił w 2025 r. około 7250 zł. Mniej więcej połowa tej kwoty pozostawała po stronie indyjskiej, pokrywając organizację wyprawy, logistykę, a także formalności przed przekroczeniem granicy. Druga połowa trafiała natomiast do strony chińskiej, finansując zezwolenia, transport po Tybecie, noclegi oraz usługi świadczone podczas pielgrzymki.

To jeden z nielicznych przypadków, w których religia tworzy tak wyraźny strumień pieniędzy pomiędzy dwoma państwami pozostającymi od dziesięcioleci strategicznymi rywalami. Każdy indyjski pielgrzym staje się jednocześnie uczestnikiem wymiany gospodarczej, z której korzystają zarówno instytucje odpowiedzialne za organizację ruchu pielgrzymkowego, jak też lokalni przedsiębiorcy działający w zachodnim Tybecie – hotelarze, przewoźnicy czy właściciele restauracji.

Popyt na pielgrzymkę wokół Kailaszu od lat wielokrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc. W 2025 r. o możliwość wyjazdu trasą przez przełęcz Lipulekh ubiegało się 5561 osób, choć przygotowano zaledwie 750 miejsc. O udziale decyduje więc losowanie, a sama pielgrzymka staje się dobrem wyjątkowo trudno dostępnym. W praktyce liczba wydawanych zezwoleń jest nie tylko kwestią organizacji, ale również odzwierciedleniem aktualnych relacji między Pekinem i New Delhi.

W Darchen indyjskich pielgrzymów spotykam na każdym kroku: na ulicach, w restauracjach, a także hotelach. Na ich twarzach widać zmęczenie, ale przede wszystkim ogromną radość. Wielu z nich czekało na tę chwilę przez długie lata. Gdy pierwszego dnia pogoda gwałtownie się załamuje i także nasza polska grupa nie otrzymuje zgody na wejście na szlak, pozostaje nam czekać w hotelu na decyzję służb. To właśnie wtedy poznaję Subratę Chatterjee, jednego z liderów grupy z Kalkuty.

Warto wiedzieć Kailasz jako barometr stosunków chińsko-indyjskich Historia pielgrzymek do góry Kailasz w ostatnich siedemdziesięciu latach pokazuje, że nie są one wyłącznie wydarzeniem religijnym. Ich los od dawna zależy bowiem od stanu relacji między dwoma azjatyckimi mocarstwami: Chinami a Indiami. 1954 r. – czas współpracy. Indie jako jedno z pierwszych państw uznają chińską administrację w Tybecie. Oba kraje podpisują porozumienie Panchsheel, którego jednym z elementów jest utrzymanie tradycyjnych kontaktów i pielgrzymek do miejsc świętych. 1962 r. – wojna i zamknięcie granicy. Krótki, ale niezwykle brutalny konflikt graniczny całkowicie zmienia sytuację. Pielgrzymki z Indii zostają wstrzymane na blisko dwie dekady, a Kailasz staje się praktycznie niedostępny dla hinduskich wiernych. 1981 r. – powrót pielgrzymów. W okresie stopniowej normalizacji stosunków Pekin zgadza się na wznowienie pielgrzymek. Liczba uczestników jest niewielka, a cały proces odbywa się pod ścisłą kontrolą obu państw, jednak po raz pierwszy od niemal dwudziestu lat Hindusi mogą ponownie dotrzeć do świętej góry. 2015 r. – nowy rozdział. Po latach negocjacji otwarto drugą trasę prowadzącą przez przełęcz Nathu La w indyjskim stanie Sikkim. Oprócz tradycyjnego szlaku przez Lipulekh oznaczało to większą liczbę pielgrzymów oraz wyraźny sygnał poprawy wzajemnych relacji. 2020 r. – Himalaje znów stają się linią frontu. Po śmiertelnych starciach żołnierzy obu państw w dolinie Galwan pielgrzymki zostają ponownie zawieszone. Religia przegrywa z geopolityką, a tysiące osób muszą odłożyć swoje życiowe marzenie o odwiedzeniu Kailaszu. 2025 r. – ostrożny powrót. Po kilku latach przerwy oba państwa osiągają porozumienie umożliwiające wznowienie pielgrzymek. Liczba miejsc pozostaje jednak ograniczona, a każdy sezon wymaga szczegółowych uzgodnień dyplomatycznych. Dziś każda decyzja o otwarciu lub ograniczeniu pielgrzymek jest czymś więcej niż sprawą organizacyjną. To jeden z najbardziej czytelnych sygnałów pokazujących aktualny stan relacji między Pekinem a New Delhi. W cieniu świętej góry religia, gospodarka i dyplomacja od dziesięcioleci pozostają ze sobą nierozerwalnie związane. LS

Ile płaci indyjski pielgrzym ?

Rozmawiamy o kosztach pielgrzymki. Okazuje się, że choć Kailasz leży w sąsiednim kraju, udział w wyprawie kosztuje tyle co egzotyczne wakacje na drugim końcu świata. W Roku Konia uznawanym przez buddystów i hinduistów za szczególnie pomyślny dla odbycia kory, ceny w tym sezonie wzrosły, z około 7250 zł w 2025 r. do niemal 8250 zł za trasę przez przełęcz Lipulekh. Wyjazd przez Nathu La w Sikkimie kosztuje jeszcze więcej, około 13 tys. zł, czyli mniej więcej tyle, ile nowy samochód Maruti Alto, najtańszy model sprzedawany w Indiach.

Subrata wylicza kolejne opłaty, posługując się indyjskim systemem liczbowym opartym na lakhach i crore – do dziś się w nim gubię. Na początku każdy uczestnik wnosi jeszcze opłatę rejestracyjną w wysokości 5 tys. rupii. Potem dochodzą kolejne należności.

– A na końcu tej całej drogi, po miesiącach oczekiwania na wynik loterii, po dniach podróży przez Tybet i wydaniu kilkunastu tysięcy złotych, i tak trzeba stanąć w kolejce w hotelu Gandise w Darchen, żeby kupić ostatni bilet – 300 juanów, około 165 zł. Bez niego nie wolno wejść na samą korę – mówię z uśmiechem.

Subrata odwzajemnia uśmiech tylko na chwilę. Zaraz spogląda jednak w stronę okna, za którym wciąż pada śnieg.

– Modlimy się o zmianę pogody i otwarcie szlaku – mówi cicho Subrata.

Powtarza to zdanie jeszcze raz, jakby chciał przekonać nie mnie, lecz samego siebie.

Błękitne niebo

Naszej rozmowie przysłuchuje się William z Malezji, który prowadzi grupę pielgrzymów z Johor Bahru. Ubrany jest dość osobliwie, ma na sobie puchową kurtkę, krótkie spodenki, a także buty trekkingowe. Odsłonięte, potężnie umięśnione łydki sprawiają, że trudno go nie zapamiętać. Kilka godzin później bez trudu odnajdę go wzrokiem w tłumie pielgrzymów na szlaku. Łączy nas jedno zmartwienie: czy i kiedy chińska administracja pozwoli nam rozpocząć korę.

Nazajutrz wszystko się zmienia. Po dniu pełnym niepewności i oczekiwania wraca nadzieja. Nad Darchen świeci słońce, a głębokie, niemal nienaturalnie błękitne tybetańskie niebo zapowiada dobrą pogodę. Po śniadaniu schodzę na hotelowy parking. Nasz tybetański przewodnik niemal na mnie wpada. Nie musi nic tłumaczyć, szeroki uśmiech mówi wszystko.

– Mamy bilety! Za godzinę ruszamy! – woła radośnie.

Po raz pierwszy od dwóch dni naprawdę wierzę, że zobaczę Kailasz z bliska. Ruszamy więc bez zwłoki, jakby każda stracona minuta mogła znów sprowadzić chmury.

Klasztor i biały gwiazdor

Klasztor Chuku Gompa zawieszony na skalnej półce – jedno z najstarszych miejsc sakralnych na całej trasie kory, założone w XIII wieku. Fot. autor

Pierwszym ważnym punktem na trasie jest klasztor Chuku Gompa. Założony w XIII wieku przez mistrza szkoły Drigung Kagyu należy do najstarszych miejsc sakralnych na całej korze. Nieprzypadkowo powstał właśnie tutaj. W skale poniżej znajduje się jaskinia, w której medytował Padmasambhawa, Guru Rinpocze, człowiek uznawany za tego, który w VIII wieku przyniósł buddyzm do Tybetu. Takich miejsc na trasie jest więcej. Najpierw pojawiali się pustelnicy, później mnisi wznosili klasztory tam, gdzie świętość była już od dawna obecna w świadomości pielgrzymów.

Do Chuku prowadzą setki drewnianych schodów wspinających się na skalną półkę zawieszoną wysoko nad doliną. Na wysokości ponad pięciu tysięcy metrów każdy stopień przypomina, że powietrza jest tu znacznie mniej niż na poziomie morza. Co kilkadziesiąt metrów zatrzymuję się, aby uspokoić oddech i serce.

Na górze tłum gęstnieje. Trudno zrobić kilka kroków bez zatrzymania. Mam wrażenie, jakbym nagle znalazł się na archiwalnych fotografiach z brytyjskich wypraw himalajskich z lat dwudziestych XX wieku. Kolorowe kurtki zastąpiły wprawdzie wełniane płaszcze, ale na wielu twarzach widzę to samo skupienie, zmęczenie i determinację.

Indyjskich pielgrzymów łatwo rozpoznać. Wielu ubranych jest w markową odzież trekkingową, jednak twarze zdradzają ich pochodzenie. Najwięcej przyjechało z Bengalu Zachodniego, mniej z Delhi czy Mumbaju. Co chwilę ktoś zatrzymuje się, aby zrobić zdjęcie z rodziną, odmówić krótką modlitwę albo po prostu spojrzeć na północną ścianę Kailaszu.

Nagle jeden z hinduskich pielgrzymów podchodzi do mnie i prosi o wspólne zdjęcie. Chwilę później ustawiają się następni. Jestem jednym z nielicznych Europejczyków na szlaku i w tej części Tybetu sam staję się dla wielu kimś egzotycznym.

W cieniu świętej góry

Po noclegu w dziesięcioosobowym schronisku w Dirapuk wychodzimy na szlak jeszcze długo przed wschodem słońca. Przez pierwsze minuty marszu w powietrzu wirują drobne płatki śniegu, pozostałość nocnych opadów. Część nieba jest jednak całkowicie bezchmurna, dlatego po chwili gaszę czołówkę. Dodatkowe światło okazuje się zbędne.

Rozglądam się wokół. Dziesiątki ciemnych sylwetek pielgrzymów powoli przesuwają się w tym samym kierunku. Ścieżka, miejscami szeroka na niemal dwa metry, jest czarna, wolna od lodu i śniegu, jakby ktoś starannie oczyścił ją przed nadejściem kolejnego dnia.

Nad północną ścianą Kailaszu wisi niemal pełny księżyc. Jego blask odbija się od śnieżnej czapy pokrywającej szczyt tak intensywnie, że potężny masyw rysuje się z niezwykłą ostrością. Na wysokości ponad pięciu tysięcy metrów powietrze jest wyjątkowo przejrzyste, a księżycowe światło wydaje się silniejsze niż gdziekolwiek indziej. Przez chwilę mam wrażenie, że góra świeci własnym światłem.

Myślami wybiegam już do przełęczy Dolma La (5630 m n.p.m.), najwyższego punktu całej pielgrzymki. Zastanawiam się, czy zalegający tam śnieg zmusi mnie do wyjęcia z plecaka raków, które od początku wyprawy niosę na wszelki wypadek.

Ekwipunek na pielgrzymkę

Do kolejnego schroniska, gdzie zatrzymamy się na śniadanie, pozostało jeszcze około dwóch godzin marszu. W ciszy obserwuję twarze pielgrzymów i zaskakująco dobrze przygotowaną infrastrukturę szlaku. Co kilkaset metrów ustawiono betonowe słupy z telefonami alarmowymi. Na wysokości przekraczającej pięć tysięcy metrów mogą one decydować o życiu osób, u których nagle pojawią się objawy ciężkiej choroby wysokościowej.

Młodzi Tybetańczycy poruszają się po szlaku z niezwykłą lekkością niczym górskie gazele. Bez wysiłku wyprzedzają pozostałych pielgrzymów, jakby wysokość przekraczająca pięć tysięcy metrów nie robiła na nich żadnego wrażenia. Często idą w towarzystwie starszych członków rodziny, pomagając im pokonywać trudniejsze odcinki.

Co jakiś czas mijam również pielgrzymów odbywających korę poprzez pełne pokłony. Po każdym kroku lub kilku krokach padają na ziemię, wyciągają ręce przed siebie, po czym wstają i cały rytuał rozpoczynają od nowa. To najbardziej wymagająca forma pielgrzymki, wymagająca ogromnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Jej ukończenie zajmuje zwykle o kilka dni więcej niż przejście całej trasy pieszo.

Starsza uczestniczka pielgrzymki odpoczywa na trasie kory – laska i różaniec to nieodłączne wyposażenie tych, którzy pokonują trasę mimo wieku i wysokości. Fot. autor

Wielu turystów z Chin korzysta z niewielkich butli z tlenem. Z każdą godziną marszu zmęczenie daje o sobie znać coraz bardziej. Tempo wędrówki wyraźnie spada, a podczas krótkich postojów coraz rzadziej sięgają po telefony, choć krajobraz staje się coraz bardziej spektakularny. Świat nabiera typowo zimowego charakteru. Warstwa śniegu z każdym kilometrem robi się grubsza, a bliskość Kailaszu z jego charakterystycznym, niemal piramidalnym szczytem potęguje poczucie obcowania z miejscem wyjątkowym.

Czas na śniadanie

Po kilku godzinach docieram do niewielkiego skupiska budynków mieszczących jadłodajnie. Udaje mi się znaleźć miejsce tuż przy kozie, która przyjemnie ogrzewa wnętrze. Nasz niezawodny przewodnik przeciska się przez tłum pielgrzymów i po chwili stawia przede mną miskę gorącej zupy z grubymi nitkami makaronu. To właśnie tutaj zastępuje ona śniadanie, do którego przywykłem w tybetańskich hotelach – kawę i jajka na twardo.

Z dachu co jakiś czas skapują krople topniejącego śniegu. Kilka z nich trafia wprost do mojej miski. Nikomu to nie przeszkadza. Na całej trasie warunki sanitarne są bardzo prowizoryczne i podporządkowane jednemu celowi – zapewnieniu pielgrzymom możliwości dotarcia do świętej góry.

Siedząc nad miską gorącej zupy, zaczynam zastanawiać się, co stałoby się, gdyby chińskie władze wydały zezwolenia wszystkim Hindusom pragnącym odbyć pielgrzymkę do Kailaszu. Dzisiejsza infrastruktura nie wytrzymałaby takiego napływu ludzi. Trzeba byłoby wybudować wielokrotnie więcej schronisk, jadłodajni i punktów medycznych, rozbudować szlak oraz zorganizować ogromny system transportu żywności, wody i opału. Każdego dnia w góry musiałyby trafiać dziesiątki ton zaopatrzenia, dostarczanego przez samochody, jaki i konie. Właśnie wtedy uświadamiam sobie, że limitowanie liczby pielgrzymów nie wynika wyłącznie z polityki. Jest również konsekwencją bardzo konkretnych ograniczeń logistycznych, które narzuca wysokogórskie środowisko zachodniego Tybetu.

Ekonomia Kailaszu

Łatwo odnieść wrażenie, że pielgrzymka do Kailaszu jest wyłącznie wydarzeniem religijnym. W rzeczywistości za każdym kolejnym autobusem przywożącym pielgrzymów do Darchen kryje się rozbudowana, sezonowa gospodarka usługowa. Z pielgrzymów żyją właściciele hoteli i pensjonatów, restauratorzy, kierowcy autobusów, przewodnicy, poganiacze jaków i koni transportujących bagaże, sprzedawcy sprzętu trekkingowego, personel medyczny oraz mieszkańcy niewielkich osad przy klasztorach Chuku, Dirapuk czy Zutulpuk. Dla wielu rodzin kilka miesięcy sezonu pielgrzymkowego oznacza znaczną część rocznych dochodów.

Pięcioletnie zawieszenie pielgrzymek z Indii po wydarzeniach na granicy w 2020 r. było więc czymś znacznie więcej niż konsekwencją sporu dyplomatycznego. Dla mieszkańców zachodniego Tybetu oznaczało utratę podstawowego źródła sezonowych zarobków. Decyzje podejmowane w Pekinie i New Delhi niemal natychmiast przełożyły się na puste pokoje hotelowe, mniejszą liczbę kursów transportowych i brak pracy dla setek osób obsługujących ruch pielgrzymkowy. Geopolityka bardzo szybko stała się codziennością zwykłych ludzi.

Trzeci gracz – Nepal

Nieprzypadkowo wznowienie pielgrzymek w 2025 r. było jednym z pierwszych sygnałów poprawy relacji między oboma państwami. W tym samym porozumieniu zapowiedziano również wznowienie bezpośrednich połączeń lotniczych między Chinami kontynentalnymi a Indiami oraz ułatwienia wizowe dla turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli mediów. Pielgrzymka do Kailaszu stała się więc swoistym testem wzajemnego zaufania. Jeżeli współpraca przy organizacji tysięcy pielgrzymów okaże się trwała, kolejnym krokiem może być stopniowe odmrażanie znacznie większego ruchu gospodarczego między dwoma największymi państwami Azji.

Na tym rynku jest jednak jeszcze jeden ważny gracz – Nepal. Od lat funkcjonują prywatne wyprawy organizowane przez nepalskie biura podróży. Są droższe od rządowych tras przez Indie, ale nie wymagają udziału w loterii i gwarantują miejsce każdemu, kto spełni wymagania zdrowotne i pokryje koszty wyprawy. Każde rozszerzenie oficjalnych tras uzgadnianych bezpośrednio przez Pekin i New Delhi oznacza jednak większą konkurencję dla nepalskich operatorów. Paradoksalnie więc o przyszłości części nepalskiej branży turystycznej często decydują rozmowy prowadzone bez udziału Katmandu.

Kailasz od dawna przestał być jedynie celem pielgrzymek. Dziś jest także elementem regionalnej gospodarki, źródłem utrzymania tysięcy mieszkańców Himalajów oraz jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie decyzje dyplomatyczne niemal natychmiast przekładają się na dochody hotelarzy, przewodników, poganiaczy jaków i właścicieli małych rodzinnych pensjonatów.

Na przełęczy

Kilkadziesiąt metrów przed przełęczą pojawiają się pierwsze kolorowe flagi modlitewne rozwieszone między skałami. To znak, że cel jest już blisko. Czytając relacje z przełęczy Dolma La, spodziewałem się najtrudniejszego dnia całej wyprawy. Rzeczywistość okazała się inna. Dzięki kilku dniom aklimatyzacji na Wyżynie Tybetańskiej i wcześniejszemu pobytowi pod Everestem organizm dobrze znosił wysokość. Nie oznacza to, że wejście było łatwe. Każdy oddech był płytszy niż zwykle, ale mogłem spokojnie zatrzymywać się co kilka minut, wyjmować kamerę i filmować pielgrzymów oraz zmieniający się krajobraz. Większym wyzwaniem niż własna kondycja było znalezienie czasu na nagranie wszystkiego, co działo się wokół.

Stupa z modlitewnymi tekstami i czaszkami jaków – ślad dawnego rytmu pielgrzymki, zanim jaki ustąpiły miejsca samochodom i koniom. Fot. autor

Stojąc na przełęczy Dolma La, wymieniam szerokie uśmiechy z mijającymi mnie Tybetańczykami. Trudno nie pomyśleć o paradoksie tego miejsca. Obok siebie odpoczywają Hindusi, Chińczycy i Tybetańczycy. Jeszcze kilka dni wcześniej wielu z nich dzieliły granice, formalności i decyzje podejmowane w gabinetach Pekinu oraz New Delhi. Tutaj wszyscy mają ten sam cel – bezpiecznie ukończyć korę. Na wysokości ponad 5,6 tys. metrów narodowość schodzi na dalszy plan. Liczy się oddech, kolejny krok i wzajemna życzliwość ludzi, którzy, choć mówią różnymi językami, przeżywają dokładnie to samo.