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Kategoria artykułu: Biznes
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Kapitał na rozwój w czasach niepewności. Co powstrzymuje biznes przed sięganiem po środki?
Polscy przedsiębiorcy wciąż najchętniej finansują swoje inwestycje z własnej kieszeni, często obawiając się utraty niezależności i narzucenia rygorów przez finansujących. Tymczasem sięgnięcie po pieniądze może otworzyć nowe możliwości.
18.06.2026, 03:50
Uczestnicy rozmowy w studiu XYZ: Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz dyrektor ds. public affairs w Pelionie, Beata Walacik, wicedyrektor Departamentu Transakcji Pożyczkowych w Agencji Rozwoju Przemysłu i Rafał Kozłowski, dyrektor finansowy w R.Power. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polscy przedsiębiorcy boją się zadłużania.
- Z jakiego powodu nadmiar instrumentów finansowych oraz scoring bankowy stają się dla mniejszych firm barierą w procesie pozyskiwania kapitału.
- Jak ewoluuje rola działów finansowych w nowoczesnych organizacjach oraz dlaczego dobór długu musi być ściśle dopasowany do rynkowej dojrzałości przedsiębiorstwa.