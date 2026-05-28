Sztuka zarządzania majątkiem
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Kapitał szuka nowych dróg. Inwestycje alternatywne robią różnice
Od prywatnego długu i infrastruktury napędzanej zieloną energią, po rzadkie roczniki win i rodzimą sztukę współczesną – inwestycje alternatywne stają się dziś jednym z istotnych wątków w ramach nowoczesnego pomnażania majątku. Zapraszamy na miniprzewodnik po tym świecie.
28.05.2026, 10:23
Aby uczestniczyć w dynamicznym etapie wzrostu przedsiębiorstw, warto wyjść poza tradycyjny portfel złożony z akcji i obligacji skarbowych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego efektywne pomnażanie kapitału wymusza dziś wyjście poza tradycyjną giełdę oraz z jakimi barierami wiąże się wejście na rynek private equity.
- W jaki sposób nowe formy funduszy ułatwiają inwestowanie w infrastrukturę i dług prywatny.
- Z jakiego powodu zamożni inwestorzy coraz chętniej lokują kapitał w dzieła sztuki i rzadkie alkohole oraz dlaczego w tym segmencie rynkowym to nie chęć zysku, lecz osobista pasja powinna grać główną rolę.