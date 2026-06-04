Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Karaluchy kontra system. Cyfrowy bunt Pokolenia Z w Indiach
Gdy w połowie maja sędzia indyjskiego Sądu Najwyższego porównał bezrobotną młodzież do karaluchów, nie przewidywał, że wypowiedź stanie się przyczyną internetowego buntu Generacji Z.
04.06.2026, 04:30
Aktywista w Kaszmirze trzyma plakaty „Ludowej Partii Karaluchów". Internetowa inicjatywa satyryczna stała się popularna wśród sfrustrowanej młodzieży w różnych częściach Indii. Fot. Nasir Kachroo / NurPhoto / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak komentarz prominentnego sędziego doprowadził do buntu milionów indyjskich internautów, który wstrząsnął debatą polityczną.
- Jak internetowy fenomen obnażył rosnącą frustrację społeczną w największym demokratycznym kraju świata – i dlaczego władze zareagowały blokowaniem kont, hakowaniem profili i groźbami wobec założyciela ruchu.
- Czy Indiom grożą masowe protesty uliczne, podobne do tych, które obaliły rządy sąsiednich krajów.