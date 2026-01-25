Kategoria artykułu: Lifestyle
Karnawał z klasą. Dress code bez tajemnic, czyli jak uniknąć modowego faux pas
Karnawał to czas zabawy – w mniejszym lub większym gronie. Wiele instytucji, firm, ale też osób prywatnych organizuje w tym okresie bale i różnego rodzaju wydarzenia, podczas których często obowiązuje określony dress code. Sprawdzamy, co oznaczają zapisy widniejące na zaproszeniach, takie jak black tie czy cocktail attire, oraz jak uniknąć modowych wpadek.
25.01.2026, 07:00
Stylowi i rozbawieni Julia Roberts, Martin Short i George Clooney podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest dress code.
- Co kryje się pod określeniem stroju formalnego, półformalnego i nieformalnego.
- Jak nie popełniać modowych błędów podczas oficjalnych i bardziej kameralnych spotkań.