KFB Technologies ponownie pod kontrolą założycieli. Fundusze zadowolone z zarobku

KFB to firma założona przeszło 16 lat temu. Rozwija technologie w świecie akustyki. Chodzi o m.in. narzędzia do monitorowania i wygłaszania hałasu w przemyśle.

Jak informowaliśmy w grudniu, KFB rozpoczęło proces większych przekształceń. Zmieniono wówczas nazwę z KFB Acoustics na KFB Technologies. Firma uruchomiła także nową platformę technologiczną, a twórcy i ówcześni szefowie: Filip Barański i Katarzyna Barańska, zapowiedzieli szerszą ofensywę produktową oraz akwizycyjną.

Jedną z akwizycji jest ich własna firma.

KFB odkupione od funduszy

Założyciele KFB Technologies sfinalizowali właśnie wykup 100 proc. udziałów od dotychczasowych inwestorów. W firmę zainwestowały w ostatnich latach fundusze: Nunatak Capital i Dolnośląski Fundusz Rozwoju, obecnie pod nazwą Lowercap Capital. Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2024 r., miały one około 17,5 proc. udziałów. Nunatak za 7,36 proc. udziałów w 2022 r. zapłaciło 3 mln zł.

– Wykup właścicielski został zrealizowany w momencie, gdy kończył się planowany przez fundusze okres inwestycyjny. Założyciele KFB zamiast pozyskać nowych inwestorów postanowili wykupić dotychczasowych i kontynuować realizację obranej strategii rozwoju. Strony nie wyraziły jednak zgody na ujawnianie warunków transakcji – tłumaczy Filip Barański, prezes i współzałożyciel KFB Technologies.

Obecnie, jak deklaruje Filip Barański (i co można wyczytać także w danych z KRS), inwestorzy opuścili akcjonariat, a pełna kontrola nad firmą wróciła do założycieli. Prezes opisuje ten ruch jako strategiczne przygotowanie się do kolejnych etapów rozwoju firmy.

Filip Barański zapewnia, że inwestorzy mogli zadowolić się „ponadstandardową stopą zwrotu" z inwestycji.

– Fundusze Nunatak Capital i Lowercap odegrały kluczową rolę na etapie intensywnego rozwoju naszej spółki. Wsparły nas swoim kapitałem i know-how w budowie zaplecza technologicznego i infrastruktury badawczej – dodaje Filip Barański.

KFB podsumowuje inwestycje

W trakcie kilkuletniego okresu inwestycyjnego fundusze wsparły rozwój KFB Technologies m.in. w kontekście budowy centrum badawczo-rozwojowego w Domasławiu pod Wrocławiem. Środki były przeznaczone także na rozwój nowych metod badawczych oraz wzmocnienie kompetencji w obszarze ekspertyz środowiskowych. W ubiegłym roku spółka uruchomiła także platformę RAFA opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwia przedsiębiorstwom kompleksowe zarządzanie wpływem na środowisko.

Jak zapewnia Filip Barański, wykup właścicielski jest naturalnym krokiem po okresie intensywnego wzrostu i osiągnięciu przez spółkę zakładanych celów strategicznych.

– Dziś, mając silną pozycję rynkową i mocną markę, planujemy kolejny etap rozwoju, czyli przyspieszenie międzynarodowej ekspansji i budowanie partnerstw strategicznych, także przez przejęcia zagranicznych spółek – deklaruje prezes firmy.

W tym momencie jedynymi akcjonariuszami KFB są: Katarzyna Barańska i Filip Barański.

Inwestorzy zadowoleni ze wsparcia KFB

– KFB Technologies to przykład bardzo konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej z obszaru innowacyjnych technologii – komentuje inwestycję Krzysztof Górka, prezes zarządu Lowercap.

Jak zaznacza, fundusz zrealizował wspólne cele biznesowe.

– Z satysfakcjonującą stopą zwrotu zakończyliśmy naszą inwestycję rozpoczętą w 2021 r. Nasze zaangażowanie kapitałowe oraz włączenie do projektu kolejnych inwestorów umożliwiły m.in. budowę jednego z najnowocześniejszych centrów akustycznych w Europie. Dziś KFB Technologies jest świetnie przygotowana do kolejnego etapu rozwoju jako globalny dostawca nowatorskich rozwiązań środowiskowych – dodaje Krzysztof Górka.

Lowercap to wehikuł utworzony przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Jego celem jest inwestowanie wiedzy i środków finansowych w rozwój firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

– Inwestycja w KFB Technologies pozwoliła nam wesprzeć zespół, który konsekwentnie przekuwał zaawansowaną innowację w wymierne wyniki biznesowe. Od początku 2022 r. wspólnie zrealizowaliśmy szereg inicjatyw, które przełożyły się na istotny wzrost skali operacyjnej oraz umocnienie technologicznej przewagi spółki – mówi Piotr Ciżkowicz, prezes zarządu Nunatak Capital, drugi z inwestorów w KFB.

Jak zaznacza, KFB Technologies opuszcza portfel jako podmiot dojrzały, z unikatowym zapleczem R&D i pełną gotowością do dalszej ekspansji na rynkach globalnych.

Co teraz szykuje KFB

Działalność KFB opiera się obecnie na dwóch filarach. To wspieranie firm z branży przemysłowej w zarządzaniu emisjami do środowiska. Drugi to działalność badawczo-rozwojowa (laboratoria pod Wrocławiem), skoncentrowana na rozwoju produktu klienta, optymalizacji jego jakości w kontekście hałasu, drgań i emisji.

Teraz KFB chce rozwijać usługi dla klientów związane z obszarem technologii środowiskowych. W tym celu uruchomiono platformę RAFA. W planach są także przejęcia. Chodzi zarówno o firmy konsultingowe, jak i technologiczne.

RAFA pozwala na kompleksowe monitorowanie i zarządzanie emisjami do otoczenia zewnętrznego oraz na stanowiskach pracy. System RAFA składa się z kilku zintegrowanych modułów, zapewniających kompleksowy nadzór i analitykę. Podstawowym elementem jest centralna baza danych, którą prezes określa jako odpowiednik „środowiskowego SAP-a albo Comarchu”.