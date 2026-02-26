Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
KFB Technologies ponownie pod kontrolą założycieli. Fundusze zadowolone z zarobku
Firma KFB Technologies została wykupiona przez menedżerów i oryginalnych założycieli startupu: Katarzynę i Filipa Barańskich. Z akcjonariatu wyszły fundusze: Fundusze Nunatak Capital i Lowercap. Ich szefowie są zadowoleni z inwestycji, choć nie chcą zdradzać szczegółów.
Filip Barański, twórca i prezes KFB Technologies, zapowiada mocną ekspansję na cały świat. Firma już otworzyła oddział w Indiach. Fot. mat. prasowe KFB Technologies
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego założyciele KFB zdecydowali się na wykup udziałów od funduszy i co ten ruch oznacza dla dalszej strategii spółki, która zapowiada ofensywę przejęć i ekspansję zagraniczną.
- Jaką rolę odegrały fundusze Nunatak Capital i Lowercap w budowie jednego z najnowocześniejszych centrów akustycznych w Europie.
- Czym jest platforma RAFA i jak ma zmienić sposób monitorowania oraz zarządzania przez przedsiębiorstwa emisjami środowiskowymi w dobie rosnących wymagań regulacyjnych i presji na zrównoważony rozwój.