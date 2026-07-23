KGHM rozwija zagraniczne projekty. Na radarze Maroko i Argentyna
Strategia KGHM2055+ zakłada wzrost efektywności, innowacyjności i optymalizację kosztów. Spółka prowadzi projekty w obu Amerykach, a Maroko może być pierwszym etapem szerszej ekspansji na kontynent afrykański.
23.07.2026, 04:45
KGHM posiada kopalnie w Chile i USA, prowadzi prace eksploracyjne w Kanadzie oraz bada potencjalne inwestycje w Argentynie i Maroku. Afryka może stać się kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju polskiej spółki. Fot. AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zakłada strategia KGHM2055+.
- Jakie zagraniczne inwestycje zrealizował dotąd KGHM.
- Dlaczego Maroko może stać się bramą do afrykańskich surowców.