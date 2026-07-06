Kategoria artykułu: Sport
Kibice buczą, korzystają trenerzy i reklamodawcy. Czy przerwy „na nawodnienie” zobaczymy w Ekstraklasie?
Debiutujące na tegorocznym mundialu przerwy na nawodnienie wzbudzają różne emocje. Kibice buczą, bo czują, że ktoś próbuje nabić ich w butelkę. Trenerzy uczą się, jak taktycznie wykorzystać chwilę rozmowy z zawodnikami. A nadawcy liczą dodatkowy czas antenowy i pieniądze za reklamy.
06.07.2026, 04:00
MetLife Stadium w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu i wyświetlana w przerwie na nawodnienie reklama Powerade. Fot. RutherNicolò Campo/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak trenerzy komentują wprowadzenie przerw na nawodnienie.
- Ile dodatkowego czasu antenowego zyskali nadawcy turnieju i na jakich zasadach mogą go wykorzystać.
- Czy przerwy będą pojawiać się także w innych rozgrywkach.