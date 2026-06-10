Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Kiedyś sympatia, dzisiaj wrogość. Jak zmieniał się stosunek Polaków do Ukraińców
Stosunki polsko-ukraińskie na poziomie państwowym znajdują się w kryzysie. Jak jednak wskazują badania i eksperci, pogorszenie nastąpiło już znacznie wcześniej. Kiedy się zaczęło i przede wszystkim – dlaczego?
10.06.2026, 04:45
Bez wsparcia finansowego z zewnątrz państwo ukraińskie nie byłoby w stanie finansować swoich wydatków. Zwłaszcza w sektorze cywilnym. Większość pomocy międzynarodowej – dotychczas łącznie około 150 mld dolarów – jest przeznaczana na wydatki budżetowe, które nie idą na armię. Fot. Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie czynniki w ocenie ekspertów spowodowały pogorszenie stosunków między Polakami a Ukraińcami.
- Jaką rolę odegrali w tym procesie politycy.
- Co zdaniem eksperta powinna zrobić Ukraina, a co Polska, by poprawić relacje.