Kategorie artykułu: Biznes Polityka
„Kilka tygodni na nowy projekt”. Minister ujawnia co dalej z regulacją kredytu konsumenckiego (WYWIAD)
Prace nad ustawą o kredycie konsumenckim przejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z resortem finansów. Minister Maciej Berek tłumaczy w XYZ, że to efekt dwuletnich opóźnień UOKiK oraz wprowadzania do projektu szkodliwych nadregulacji sprzecznych z polityką rządu.
05.06.2026, 05:50
– Prezes UOKiK nie był w stanie procedować projektu w sposób nie tylko sprawny, ale chociażby przyzwoicie sprawny – uważa Maciej Berek, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki był oficjalny powód odebrania prezesowi UOKiK upoważnienia do prac nad ustawą?
- Kto teraz przejmuje stery nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim?
- Jaki incydent z przeszłości wpłynął na negatywną ocenę skuteczności prezesa UOKiK?