Kategorie artykułu: Sport Świat
Klub z udziałami Ronaldo zarabia miliony. Jego były piłkarz gra dla Hiszpanii na Mundialu
UD Almería to drugoligowiec z Andaluzji walczący o powrót do LaLiga, ale też jeden z najskuteczniejszych eksporterów piłkarzy w Hiszpanii. Model klubu jest prosty: kupić tanio, rozwinąć i sprzedać z dużym zyskiem.
15.06.2026, 04:45
Marc Pubill (po prawej) walczy o piłkę z Marcusem Rashfordem w meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona- Atlético Madryt. Hiszpan wypromował się w zespole UD Almería i dzięki temu klubowi jest teraz w piłkarskiej elicie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co było przełomem dla klubu UD Almería, jeśli chodzi o rozwój sportowo-finansowy.
- Na jakich piłkarzach UD Almería zarobiła najwięcej w ostatnich latach.
- Transfer jakiego gracza może przynieść klubowi najwięcej pieniędzy w najbliższym czasie.