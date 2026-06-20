Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Kryzys w KO na własne życzenie. Ruszyła lawina, której Tusk może nie zatrzymać
Koalicja Obywatelska znalazła się w potężnym kryzysie wizerunkowym. Emocje wywołane szpitalną aferą będą zapewne widoczne już w letnich badaniach opinii publicznej. Co powinien zrobić teraz Donald Tusk?
20.06.2026, 05:00
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej zapowiadał rozliczenie sprawy 28-letniego lekarza Dawida Kacprzyka z Warszawskiego Szpitala Południowego. Zarazem premier zapowiadał, że nie odwoła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego oraz nie zamierza „uderzać w zawód lekarza”. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sprawa byłego radnego KO Dawida Kacprzyka budzi tak duże społeczne emocje.
- Jakie są pierwsze oznaki wizerunkowego kryzysu KO.
- Dlaczego polityczny kontekst i wcześniejsze badania są złą wiadomością dla KO.