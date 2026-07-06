Kategoria artykułu: Polityka
Kohabitacja przez konfrontację. Nowy raport o relacjach Tusk–Nawrocki
Pierwsze 10 miesięcy kohabitacji między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim obfitowało w napięcia. Analitycy sprawdzili, jak ich spory wpływają na państwo i postrzeganie Polski za granicą.
06.07.2026, 04:15
Pierwsze miesiące kohabitacji premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego były pełne napięć. Fot. PAP/Leszek Szymański; Mehmet Ali Ozcan/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest raport „Rok kohabitacji czy konfrontacji?”.
- Jakie są jego główne wnioski.
- Jak polską kohabitację oceniają zagraniczni analitycy.