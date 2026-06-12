Kategoria artykułu: Polityka
Kolejne F-35 dla Polski. Gen. Wiesław Kukuła i szef MON potwierdzają
W piątek nad Polską przeleciały samoloty F-35. Od Trójmiasta po Kraków, zrobiły swoistą rundę honorową nad krajem. A szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła złożył na temat amerykańskich maszyn ważną deklarację.
12.06.2026, 15:46
Będą kolejne F-35 dla Polski. Fot Twitter Władysław Kosniak-Kamysz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile maszyn F-35 kupiliśmy dotychczas i za jaką cenę.
- Co samoloty mają wnieść do Sił Zbrojnych RP.
- Jakie są plany dalszego rozwoju Sił Powietrznych RP.