Kolejny Polak w FC Porto. Co czeka Oskara Pietuszewskiego na Estádio do Dragão?
Siedemnastoletni Oskar Pietuszewski, do niedawna skrzydłowy Jagiellonii Białystok, zasilił szeregi FC Porto, zostawiając w klubowej kasie z Podlasia 10 mln euro. Tym samym trafił do jednego z najbardziej renomowanych zespołów w Portugalii, gdzie będzie występował obok Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. To bez wątpienia jeden z najgłośniejszych transferów w polskiej piłce ostatnich lat.
19.01.2026, 14:15
Oskar Pietuszewski po strzeleniu gola Czarnogórze w meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Fot. NurPhoto/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile na transferze Oskara Pietuszewskiego zarobi Jagiellonia Białystok i jak ta transakcja wypada na tle największych transferów w historii Ekstraklasy.
- Dlaczego FC Porto od lat sięga po polskich piłkarzy.
- Jaką rolę przewiduje się dla Oskara Pietuszewskiego w pierwszym sezonie gry na Półwyspie Iberyjskim.