Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Komendant główny: Jesteśmy drugą Kolumbią. Duża, antynarkotykowa akcja Policji
Dużym sukcesem może się pochwalić Policja. W wyniku współdziałania służb policyjnych z kilku krajów Europy, mocno uderzono w europejski rynek handlu narkotykami. Kulminacja miała miejsce w Polsce, a w ramach szeroko zakrojonej akcji udało się „zdjąć” z rynku ponad 9 ton (!) narkotyków.
21.01.2026, 15:25
Potężna, międzynarodowa akcja z udziałem polskiej policji. Zatrzymano wiele ton narkotyków (Fot. Policja)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki sukces zanotowała w walce z przestępczością narkotykową polska Policja.
- Ile trwała akcja i przez kogo była koordynowana.
- Kto koordynował akcję i dlaczego tym razem nie było to Centralne Biuro Śledcze Policji.