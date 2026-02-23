Kategoria artykułu: Biznes
Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH? I dlaczego nie ma ich na kluczowych rynkach
Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomenduje polskim firmom ekspansję do 40 konkretnych krajów. W 12 z nich nie działają jednak zagraniczne biura handlowe, które mają wspierać inwestycje polskiego biznesu. PAIH nie widzi w tym sprzeczności i wskazuje, że wsparcie może być świadczone z centrali w Warszawie.
Grupa PFR zachęca polskich przedsiębiorców do inwestowania w 40 krajach na świecie. Aż w 12 z nich nie mamy zagranicznych biur handlowych PAIH. Fot. Mateusz Lubiński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak PAIH tłumaczy nieobecność zagranicznych biur handlowych w krajach, do których sama rekomenduje ekspansję,
- Komu w praktyce potrzebne są zagraniczne biura handlowe.
- Jak przedsiębiorcy oceniają ich działanie.