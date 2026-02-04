Kategoria artykułu: Polityka
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
Lider Konfederacji poinformował o starcie Projektu 27 – platformy umożliwiającej zgłaszanie pomysłów programowych. Inicjatywa ma w założeniu wzmocnić relacje z elektoratem i jednocześnie zaznaczyć obecność ugrupowania w rywalizacji na prawicy. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką inicjatywę uruchomiła Konfederacja.
- Jakie pomysły cieszą się największym poparciem na platformie pod nazwą Projekt 27.
- Jakie uwarunkowania polityczne stoją za ofensywą ugrupowania.