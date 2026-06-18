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Kategoria artykułu: Biznes
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Koniec dyktatu ceny. Biznes patrzy na relacje w usługach finansowych
Jeszcze do niedawna na rynku usług finansowych niepodzielnie królowała niska rata. Coraz bardziej to jednak wygoda i sprawność obsługi decydują o ostatecznej lojalności klientów. Widać to chociażby w branży usług powiązanych z motoryzacją.
Ponieważ konkurencja cenowa na rynku usług finansowych jest zacięta, instytucje biorą na celownik szeroko pojęty customer experience, o czym w studiu XYZ opowiada Magdalena Kaca, dyrektorka Departamentu Zarządzania Klientem i Produktem Volkswagen Financial Services. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego w branży finansowej niska cena przestała gwarantować lojalność biznesu oraz jakie trzy główne elementy procesu obsługi sprawiają klientom najwięcej problemów.
- Na którym etapie procesu obecność sprzedawców jest kluczowa.
- Jak ewoluują potrzeby klientów na rynku usług finansowych powiązanych z motoryzacją.