Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec eksperymentów. Cyfrowe aktywa wchodzą do głównego nurtu finansów
Polska stoi przed wyborem – aktywnie współkształtować unijne regulacje cyfrowych aktywów, czy pozostać jedynie biernym odbiorcą rozwiązań z zachodu. Redakcja XYZ jako pierwsza zapoznała się z raportem Future Finance Poland, który obnaża zaległości i wskazuje drogę ucieczki przed marginalizacją.
11.06.2026, 04:30
Polska odstaje pod względem innowacji w obszarze cyfrowych aktywów. Raport Future Finance Poland diagnozuje przyczyny i szuka sposobów, by to zmienić. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich obszarach Polska najbardziej odstaje od pozostałych państw europejskich.
- Dlaczego bierność polskich instytucji skutkuje odpływem krajowego kapitału i klientów za granicę.
- Jakie konkretne zastosowania dla technologii rozproszonych rejestrów są testowane w Polsce.