Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)

Ajatollah Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu od 1989 roku, zginął 28 lutego w wyniku izraelsko-amerykańskich ataków na jego siedzibę w centrum Teheranu. Informację tę oficjalnie potwierdziły irańskie media państwowe, ogłaszając jednocześnie 40-dniową żałobę narodową.

Według najnowszych doniesień Republika Islamska już rozpoczęła przewidzianą w konstytucji Iranu procedurę sukcesji. Tymczasowo obowiązki najwyższego przywódcy państwa przejęła Rada Przywódcza, podczas gdy liczące 88 członków Zgromadzenie Ekspertów przygotowuje się do wskazania następcy.

Wydarzenie to ma przełomowe znaczenie, ponieważ urząd, który piastował Chamenei, stanowi absolutne centrum irańskiego systemu państwowego. Najwyższy Przywódca to najwyższy autorytet polityczny i religijny w kraju, naczelny dowódca sił zbrojnych oraz ostateczna instancja decyzyjna. Sprawuje on bezpośrednią kontrolę nad wojskiem i kluczowymi organami władzy sądowniczej, a także wyznacza ramy, w jakich mogą funkcjonować instytucje wyłaniane w drodze wyborów.

Mimo że w Iranie odbywają się wybory prezydenckie i parlamentarne, faktyczna władza należy do instytucji, których skład nie pochodzi z publicznego wyboru. Kluczową rolę pełni tu Rada Strażników, która decyduje zarówno o dopuszczeniu kandydatów do wyborów, jak i zatwierdza przyjmowane ustawy. Co więcej, potężny aparat bezpieczeństwa, przede wszystkim Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (zwany także Gwardią Rewolucyjną), w praktyce przesądza o tym, kto w ogóle może zaistnieć w polityce oraz jakie strategiczne kierunki polityki państwa będą kontynuowane.

W praktyce Chamenei nie był jedynie najpotężniejszym człowiekiem w państwie. Stał się instytucją samą w sobie, osią całego porządku politycznego ukształtowanego po rewolucji islamskiej z 1979 roku.

Droga na szczyt i trauma zamachu

Ali Chamenei urodził się w 1939 roku w Meszhedzie. Edukację religijną zdobywał początkowo w rodzinnym mieście, a następnie w świętym mieście Kom. Jego polityczna kariera zaczęła się od udziału w ruchu oporu wobec rządów szacha oraz bliskiej współpracy z Ruhollahem Chomeinim, co w czasach monarchii przypłacił kilkukrotnym pobytem w więzieniu.

Po rewolucji 1979 roku Chamenei szybko dołączył do nowych elit władzy. Zasiadał w Radzie Rewolucyjnej, pełnił ważne funkcje związane z obronnością kraju, przez krótki okres dowodził Gwardią Rewolucyjną, aż w końcu, w latach 1981–1989, piastował urząd prezydenta. Już w tym okresie zasłynął jako polityczny „jastrząb”, szczególnie w sprawach polityki zagranicznej, odgrywając kluczową rolę podczas wojny irańsko-irackiej z lat 1980-1988. Przełomowym momentem w jego życiu okazał się rok 1981, gdy ledwo uszedł z życiem w zamachu bombowym. Trwałe uszkodzenie prawej ręki oraz traumatyczne przeżycia związane z atakiem pogłębiły jego nieufność, wzmacniając obsesję na punkcie zdrady i działalności wywrotowej.

Zawłaszczona rewolucja z 1979 roku

Rewolucja islamska, która utorowała Chameneiemu drogę na szczyt, opierała się na znacznie szerszym fundamencie społecznym niż reżim, który ostatecznie z niej wyewoluował. Przeciwko szachowi Mohammadowi Rezie Pahlawiemu zjednoczył się niezwykle zróżnicowany front: duchowni, nacjonaliści, środowiska lewicowe, kupcy, studenci oraz ubożsi mieszkańcy irańskich miast.

Rządy monarchy stanowiły trudną do zaakceptowania mieszankę autokracji, brutalnych represji ze strony tajnej policji, wymuszonej, odgórnej modernizacji oraz ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, nad panowaniem szacha wciąż ciążyła pamięć o zamachu stanu z 1953 roku, niezwykle żywa w zbiorowej świadomości Irańczyków. Zorganizowane przy wsparciu USA i Wielkiej Brytanii obalenie demokratycznie wybranego rządu na stałe naznaczyło wizerunek monarchy, który odzyskał pełnię władzy właśnie dzięki tej zachodniej interwencji.

Pod koniec 1978 roku rosnąca inflacja, masowe protesty i paraliżujące strajki, zwłaszcza w kluczowym sektorze naftowym, skutecznie podkopały fundamenty państwa. Osłabiony chorobą szach, który do samego końca wahał się między rozwiązaniami koncyliacyjnymi a siłowymi, opuścił Iran 16 stycznia 1979 roku.

Od tego momentu bieg wydarzeń drastycznie przyspieszył. 1 lutego do kraju powrócił Ruhollah Chomeini, a 11 lutego, po ogłoszeniu neutralności przez siły zbrojne, monarchia ostatecznie runęła. Choć nowa Republika Islamska zyskała formalną legitymację społeczną w marcowym referendum, obóz radykalnych duchownych bardzo szybko zmarginalizował te same siły świeckie i lewicowe, które walnie przyczyniły się do obalenia dawnego porządku.

Dwie epoki Republiki Islamskiej

Historię rządów ajatollahów w Iranie można podzielić na dwa wyraźne okresy. W latach 1979–1989 Ruhollah Chomeini położył ideologiczne podwaliny pod nowy system. Zdefiniował on koncepcję welajat-e fakih (zwierzchnictwa teologa-prawnika), ugruntował nadzór duchowieństwa nad instytucjami pochodzącymi z wyboru, narzucił państwu konserwatywne wartości i wytyczył kurs ostrej wrogości wobec Zachodu.

Z kolei Ali Chamenei, sprawujący władzę od 1989 roku aż do swojej śmierci, przekształcił ten religijny projekt w stabilne, silnie ugruntowane państwo, wsparte potężnym aparatem bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że jego wybór na najwyższy urząd państwowy początkowo wzbudzał kontrowersje, ponieważ Chamenei nie posiadał wystarczająco wysokiej rangi duchownej, której wymagała pierwotna wersja irańskiej konstytucji. Aby usankcjonować decyzję Zgromadzenia Ekspertów z 1989 roku, ustawę zasadniczą pospiesznie zmieniono, usuwając ten rygorystyczny warunek. Tym samym Chamenei został drugim w historii Najwyższym Przywódcą Republiki Islamskiej.

Konsolidacja brutalnego reżimu

Chamenei, który nie dysponował charyzmą swojego poprzednika, zaraz po przejęciu władzy skoncentrował się na jej umacnianiu, opierając się przede wszystkim na lojalnych wobec siebie instytucjach. Kluczowym posunięciem było pogłębienie współpracy z Gwardią Rewolucyjną. Równocześnie utworzył Setad, potężne imperium biznesowe bezpośrednio podporządkowane urzędowi Najwyższego Przywódcy, co zapewniło mu pełną niezależność finansową zarówno od parlamentu, jak i od oficjalnego budżetu państwa.

Z biegiem lat Gwardia wyrosła nie tylko na najpotężniejszą siłę militarną reżimu, ale stała się również jego głównym filarem politycznym i gospodarczym. Równolegle Rada Strażników konsekwentnie ograniczała pluralizm polityczny, drastycznie zawężając przestrzeń dla jakiejkolwiek realnej rywalizacji wyborczej.

Choć oddolne zrywy reformatorskie nigdy całkowicie nie wygasły, pozostawały trwale uwięzione w sztywnych ramach systemu, w którym prawo weta i ostateczny głos zawsze należały do Chameneiego. Gdy władza w Teheranie stawała w obliczu masowych protestów społecznych i nacisku ze strony obywateli, co miało miejsce zwłaszcza w 2009 roku oraz po tragicznej śmierci studentki Mahsy Amini w 2022 roku, jedyną odpowiedzią reżimu były brutalne represje, nigdy zaś systemowe reformy.

Architekt słynnej „Osi Oporu”

Polityka zagraniczna Chameneiego charakteryzowała się równie żelazną konsekwencją co polityka wewnętrzna. Uczynił on z wrogości wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela absolutny fundament tożsamości irańskiego reżimu. Przez lata usilnie inwestował w budowę rozległej sieci regionalnych sojuszników i zależnych ugrupowań zbrojnych (tzw. Oś Oporu), w skład której weszły m.in. libański Hezbollah, irackie milicje szyickie, reżim Baszara al-Asada w Syrii, palestyński Hamas oraz jemeński ruch Huti.

Choć Chamenei (z dużą rezerwą) zaakceptował porozumienie nuklearne z 2015 roku (JCPOA), widząc w nim szansę na złagodzenie dotkliwych sankcji, nigdy nie wyzbył się głębokiej nieufności wobec Waszyngtonu. Gdy w 2018 roku Stany Zjednoczone jednostronnie wycofały się z umowy, Chamenei jednoznacznie opowiedział się po stronie frakcji „twardogłowych”, zgadzając się z ich oceną, że polityka dyplomatycznego dialogu i otwarcia na Zachód zakończyła się całkowitym niepowodzeniem.

Na przełomie lat 2024 i 2025 kluczowe ogniwa tej regionalnej osi, której budowę Chamenei poświęcił całe dekady, uległy jednak poważnemu osłabieniu. Konflikt, który ostatecznie doprowadził do śmierci Najwyższego Przywódcy, wybuchł właśnie na fali tego strategicznego załamania, zbiegając się w czasie z kolejnym impasem wokół irańskiego programu nuklearnego.

Czas na decydujący test systemu Chameneiego

Oceny wieloletnich rządów Chameneiego pozostają skrajnie podzielone. Według dużej części irańskiego establishmentu jego historyczną zasługą było zapewnienie państwu stabilności i przetrwania. To właśnie pod jego przywództwem Republika Islamska skutecznie oparła się wyniszczającym sankcjom, wewnętrznym kryzysom oraz nieustannym naciskom z zagranicy.

Z kolei krytycy podkreślają, że Chamenei scalił autorytet religijny, zwierzchnictwo nad wojskiem, kontrolę ideologiczną oraz rozległą sieć instytucji podporządkowanych jego urzędowi w jeden, niezwykle sztywny i autorytarny system. Struktura ta brutalnie tłumiła wszelkie przejawy sprzeciwu, radykalnie ograniczyła Irańczykom polityczny wybór, a zarazem skazała kraj na głęboką izolację międzynarodową, uzależniając władzę niemal wyłącznie od aparatu represji.

Rozpoczynający się właśnie proces sukcesji, zwłaszcza w obliczu braku oficjalnie namaszczonego następcy, będzie decydującym sprawdzianem na to, czy zabetonowany przez Chameneiego system zdoła przetrwać śmierć człowieka, który stał się jego najpełniejszym uosobieniem.