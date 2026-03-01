Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie domrinował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
Szyiccy muzułmanie z Kaszmiru gromadzą się w centrum miasta podczas marszu protestacyjnego przeciwko USA i Izraelowi, po tym jak Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął w izraelsko-amerykańskich atakach 1 marca 2026 roku w Śrinagarze w Indiach. (Fot. Yawar Nazir/Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa mechanizm sukcesji w Iranie po śmierci najwyższego przywódcy i kto realnie może przejąć ster władzy.
- W jaki sposób Ali Chamenei przez ponad trzy dekady skonsolidował system polityczny i podporządkował sobie kluczowe instytucje państwa.
- Czy zbudowany przez niego model rządów ma szansę przetrwać bez centralnej postaci, która spinała cały układ.