Koniec klątwy Ewy Pajor. Upragniony triumf Polki na arenie międzynarodowej

Ewa Pajor spełniła swoje marzenie. FC Barcelona rozgromiła Olympique Lyon 4:0 w finale Ligi Mistrzyń w Oslo, a kapitan reprezentacji Polski zdobyła dwie bramki i po raz pierwszy w karierze sięgnęła po trofeum Champions League.

Dla polskiej napastniczki był to przełomowy moment po latach indywidualnych popisów, które nie przekładały się na najcenniejsze klubowe trofeum. Czeska dziennikarka sportowa, specjalizująca się w kobiecym futbolu, Lucie Macháčová, tak podsumowuje ten niesamowity czas w wykonaniu Polki.

– Ewa Pajor ma za sobą świetny sezon. Przed finałem Ligi Mistrzyń strzeliła dziewięć goli w dziewięciu meczach, a przeciwko Lyonowi dołożyła dwa trafienia. Moim zdaniem jej największą zaletą jest efektywność. Nie potrzebuje wielu okazji ani wielu minut na boisku, by strzelić gola. W języku czeskim mamy na to takie powiedzenie: „Dużo muzyki za małe pieniądze" - mówi dziennikarka.

Ewa Pajor scores her 10th UWCL goal of the season.



Puts Barça up 1-0 in the final 😤 pic.twitter.com/NMI0U9IoDx — B/R Football (@brfootball) May 23, 2026

Postrach znanych klubów

Rozmówczyni XYZ nie ma wątpliwości, że poziom i siła Polki rosną w najważniejszych meczach. Niektóre zawodniczki stają się mniej widoczne w hitowych starciach lub boją się wziąć na siebie odpowiedzialność, ale Ewa pod presją potrafi grać pierwsze skrzypce. W tej edycji Ligi Mistrzyń strzelała gole Realowi Madryt czy Bayernowi Monachium...

– Kiedy latem 2024 roku przechodziła do Barcelony z Wolfsburga, spodziewałam się, że będzie potrzebowała trochę czasu na adaptację. Tymczasem w pierwszym sezonie została królową strzelczyń Liga F! Z 25 ligowymi golami zdobyła Trofeum Pichichi. Bardzo szybko przystosowała się do stylu Barcelony opartego na posiadaniu piłki i idealnie wkomponowała się w zespół obok takich zawodniczek jak Alexia Putellas czy Aitana Bonmatí – podkreśla Lucie Macháčová.

Ewa Pajor in the right place for Barcelona ✅



It's a double ✌️



📺 Watch the UEFA Women’s Champions League live on @disneyplusuk pic.twitter.com/HkCa7udFPA — ESPN UK (@ESPNUK) May 23, 2026

Katalońska dominacja i droga do Oslo

Warto odnotować, że FC Barcelona od sezonu 2020/21 bez przerwy przystępuje do finałowej rywalizacji w Lidze Mistrzyń. W stolicy Norwegii po raz kolejny przyszło jej mierzyć siły z Olympique Lyon, rekordzistą rozgrywek, ośmiokrotnym triumfatorem. Te drużyny znają się doskonale.

W ostatnich siedmiu edycjach, nie licząc tegorocznego starcia, Barça trzy razy musiała stawić czoła francuskiej ekipie w finale. Dwukrotnie to Francuzki wychodziły z tych konfrontacji zwycięsko. Teraz bilans się wyrównał. Mieliśmy do czynienia z potyczką drużyny uznawanej za historyczną potęgę w kobiecym futbolu z FC Barceloną, której status w europejskiej hierarchii rośnie z roku na rok.

W fazie pucharowej Champions League piłkarki katalońskiego giganta były bezlitosne dla rywalek. W ćwierćfinale rozbiły w dwumeczu Real Madryt 12:2, a w półfinale nie dały szans Bayernowi Monachium, wygrywając w dwumeczu 5:2. Dlatego Barça przed decydującym meczem była bitym faworytem do końcowego triumfu.

Ewa Pajor has lost five Champions League finals + never won this competition. She's now just scored (a very lovely) opener here in Oslo vs Lyonnes. Big celebrations for her from her teammates. — Megan Feringa (@megan_feringa) May 23, 2026

Brylowała w Europie

Ekspert od kobiecej piłki nożnej, Asif Burhan, w rozmowie z XYZ zwraca uwagę na to, jak niepoślednią rolę odegrała Polka w tych kluczowych fazach zmagań.

– Choć w tym sezonie Ewa Pajor rozegrała mniej meczów niż w poprzednich rozgrywkach, pozostaje punktem odniesienia w ataku FC Barcelony w najważniejszych spotkaniach. Dwa gole, które strzeliła przeciwko Bayernowi w półfinale, to bramki, które tylko ona potrafi zdobyć - podkreśla ekspert.

Dodaje jednak, że w tym sezonie została wyprzedzona w klasyfikacji strzeleckiej ligi hiszpańskiej przez swoją koleżankę z drużyny Cláudię Pinę. To pokazuje, że Barcelona jest prawdopodobnie mniej zależna od goli Pajor niż w zeszłym sezonie.

– W sobotę była pilnowana przez Ingrid Engen, swoją byłą koleżankę z drużyny zarówno z Wolfsburga, jak i Barcelony – zawodniczkę, która doskonale zna jej mocne i słabe strony. Pajor okazała się jednak sprytniejsza – zauważa Asif Burhan.

Czy to już czas, by w programach typu czterech chłopów na kanapach przedyskutować temat szans Pajor na Złotą Piłkę? 🤔 — Futbol Kobiecy w Hiszpanii 🇪🇸 (@FutFemHiszpania) May 23, 2026

Nowy wymiar gry Barcelony

Co sprawiło, że Barcelona potrafiła po raz kolejny zameldować się w finale, przezwyciężając wszelkie kryzysy? Lucie Macháčová wskazuje na unikalną mentalność i szeroką kadrę katalońskiego potentata:

– Moim zdaniem ważnym czynnikiem jest mentalność zespołu. Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń szósty sezon z rzędu! To nowy rekord tych rozgrywek. Te zawodniczki są przyzwyczajone do wielkich meczów, ogromnych tłumów i presji – ocenia dziennikarka sportowa z Czech.

Zwraca uwagę, że trakcie sezonu sporo dyskutowało się o problemach finansowych klubu.

– Ale czy dostrzegliśmy to na boisku? Barcelona ma 15 punktów przewagi nad Realem Madryt w tabeli Liga F... Myślę, że to, co doprowadziło ją do kolejnego finału Ligi Mistrzyń, to niesamowita jakość zawodniczek FCB z piłką przy nodze, gra kombinacyjna, doświadczenie w kadrze, a także głębia składu. Barcelona potrafi przez długi czas utrzymywać przeciwniczki zepchnięte na własną połowę i nieustannie stwarzać okazje. A kiedy zespół ma problemy, różnicę robią zawodniczki, które potrafią same decydować o losach meczów: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen czy Ewa Pajor - wylicza Lucie Macháčová.

Asif Burhan dodaje, że profil Ewy Pajor dał sztabowi szkoleniowemu Barcelony taktyczną broń, której wcześniej w klubie brakowało.

– Pajor oferuje Barcelonie coś innego niż to, co widzieliśmy w poprzednich sezonach. Inne zawodniczki wielokrotnie mówiły o chęci posiadania opcji bardziej wertykalnej gry w ataku, a szybkość i bezpośredniość Ewy dają zespołowi możliwość szybszego posyłania piłki do przodu. Pojawia się możliwość zagrania piłki za linię obrony przeciwnika i maksymalnego wykorzystania dośrodkowań Caroline Graham Hansen. Zagrożenie to z kolei tworzy większą przestrzeń pomiędzy obroną a pomocą rywali, co zapewnia w szczególności takim zawodniczkom jak Alexia więcej miejsca na kreowanie akcji - uważa Asif Burhan.

Przerwana niemoc

Liga Mistrzyń, w której na przestrzeni lat Ewa Pajor strzeliła ponad 40 goli, paradoksalnie, mimo tych imponujących osiągnięć indywidualnych kapitan reprezentacji Polski, pozostawała dla niej przekleństwem. Dopiero szósty finał Champions League, w którym wystąpiła, przyniósł jej spełnienie marzeń. Trafiła do Barçy, która szósty raz z rzędu zagrała w finale tych rozgrywek. Rok temu musiała uznać wyższość Arsenalu. A teraz melduje wykonanie zadania. I, co istotne, wystąpiła w roli pierwszoplanowej, rozgrywając kapitalne spotkanie.

With her two goals today, Ewa Pajor has moved into seventh position on the all time list of @UWCL goalscorers with 44 goals ahead of Camille Abily and Kim Little (43). #BAROL #BarçaLyon pic.twitter.com/HrB6L4wf7V — Asif Burhan (@AsifBurhan) May 23, 2026

– Myślę, że Ewa miała pecha w niektórych swoich poprzednich finałach Ligi Mistrzyń. Przegrała wszystkie pięć finałów, w których grała! Zatem ten rok w końcu wydaje się dla niej szczęśliwą puentą. Z Wolfsburgiem przed laty trafiała na niesamowicie silne przeciwniczki: Lyon i Barcelonę w szczytowym momencie ich dominacji. I choć Ewa była konsekwentnie jedną z najlepszych napastniczek w rozgrywkach, jej występy zawsze przyćmiewały finałowe niepowodzenia i łatka „zawsze drugiej”. Teraz wreszcie to zrobiła! – uważa Lucie Macháčová.

Podkreśla, że Ewa Pajor nie była jedyną zawodniczką niosącą cały zespół na swoich barkach ani główną gwiazdą, ale jednym z ważnych elementów znacznie większej układanki. A jednak w decydującym spotkaniu to ona skradła show. I teraz w pełni zasługuje na świętowanie swojego pierwszego triumfu w Lidze Mistrzyń.

Koniec niecodziennej serii

Na koniec Asif Burhan podkreśla, jak ważny był to moment dla Ewy Pajor.

– Nadal uważam, że trójka piłkarek w środku pola: Alexia, Patri i Aitana to kluczowy element drużyny Barcelony, ale Pajor zdecydowanie była kluczową postacią w Lidze Mistrzyń. Jako współliderka klasyfikacji strzelców tych rozgrywek (przed finałem - przyp.red.), przełamała niedawną klątwę, wedle której najlepsza strzelczyni czterech ostatnich sezonów przegrywała finał (sama Pajor w 2023 roku) – mówi rozmówca XYZ.

Dodaje, że przegranie pięciu finałów w przeszłości musiało być dla niej bolesnym doświadczeniem. Kiedy podpisywała kontrakt z Barceloną, mówiła, że wygranie Ligi Mistrzyń było jedną z jej głównych motywacji, ale nie obsesją.

Dziś jednak „klątwa” już nie istnieje. Ewa Pajor i FC Barcelona mogą w pełni zasłużenie świętować miano najlepszej drużyny w Europie. Dodatkowo Polka zgarnęła koronę królowej strzelczyń Champions League!