Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec testów Kropki, czas na rynkową weryfikację. PKO BP robi eksperyment, którego sektor nie widział
Już 15 czerwca rusza Kropka, czyli nowa aplikacja grywalizacyjna od PKO BP. Za codzienne aktywności i skanowanie paragonów można zgarnąć nagrody z puli 3,54 mln zł. Cel? Pół miliona aktywnych użytkowników do końca tego roku i nienachalna akwizycja klientów banku.
12.06.2026, 05:30
Szef biura kanałów mobilnych w PKO Finat Wojciech Bolanowski wskazuje, że nowa aplikacja wykorzysta najlepsze praktyki ze świata gier, e-commerce i loterii. Ma angażować użytkowników, zwiększać ich lojalność i budować pozytywne emocje. Fot. materiały prasowe PKO BP
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Kropka ma pomóc PKO BP w akwizycji nowych rachunków osobistych.
- Jaki cel wdrożeniowy na koniec roku stawia sobie zespół projektowy PKO Finat.
- Jaki jest długoterminowy plan biznesowy i model monetyzacji aplikacji na 2027 rok i kolejne lata.