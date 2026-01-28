Kategoria artykułu: Polityka
Koniec z nierównymi wyborami? PKW proponuje zmiany w Kodeksie wyborczym
Obecne przepisy wyborcze nie nadążają za zmianami demograficznymi i społecznymi. Państwowa Komisja Wyborcza dostrzegła skalę problemu i – w ślad za organizacjami społecznymi – zaproponowała możliwe rozwiązania. Czy wreszcie czekają nas równe wybory oraz bardziej przejrzyste zasady finansowania kampanii? Piłka jest dziś po stronie polityków.
28.01.2026, 04:30
PKW proponuje m.in. wprowadzenie automatycznej korekty demograficznej, transparentnych zasad agitacji wyborczej czy ukrócenie procederu zakładania komitetów wyborczych wyłącznie w celu wystawienia członków w obwodowych komisjach wyborczych. Na zdjęciu siedziba Państwowej Komisji Wyborczej na ul. Wiejskiej w Warszawie, Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany w Kodeksie wyborczym proponuje Państwowa Komisja Wyborcza.
- W których okręgach przybędzie potencjalnych posłów, a gdzie ich liczba spadnie.
- Jakie dodatkowe reformy – zdaniem ekspertów – są konieczne, by zwiększyć przejrzystość i uczciwość procesu wyborczego.