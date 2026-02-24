Kategorie artykułu: Biznes Lifestyle Technologia
Konrad Pawlus: Inwestowanie w klocki Lego to bzdura. Największej kolekcji figurek nie zbudował dla zysku (WYWIAD)
Z pasji do programowania i wizji osiągnięcia finansowej niezależności stworzył firmę technologiczną wartą kilkaset milionów złotych. Czasem brakowało mu pieniędzy na paliwo, ale samozaparcie się opłaciło. Po sprzedaży udziałów w spółce otworzył dwa muzea, inwestuje pośrednio w startupy i rozwija kolejne biznesy. Z inwestowania w gastronomię się „wyleczył”, a aktywność giełdową ograniczył do minimum. – Jestem już zbyt siwy, żeby wierzyć, że na okazyjnym inwestowaniu się zarabia. Pieniądze biorą się z biznesu i pracy – mówi Konrad Pawlus, współzałożyciel Salesmanago.
24.02.2026, 05:15
Konrad Pawlus uważa się przede wszystkim za programistę z przedsiębiorczym zacięciem. Inwestuje głównie w to, co w jakiś sposób go fascynuje. Fot. materiały prasowe/Konrad Pawlus
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakimi wyzwaniami musiał zmierzyć się Konrad Pawlus, budując jedną z największych w swoim segmencie firm w Europie.
- – Jakie inwestycyjne lekcje wyciągnął m.in. z zaangażowania w nieruchomości, gastronomię i giełdę.
- Co sądzi o modzie na startupy i jakie firmy jest gotów wspierać.