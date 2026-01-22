Kategorie artykułu: Kultura Świat
Konstytucja USA idzie pod młotek! Czy okaże się cenniejsza od umowy założenia Apple?
Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, dekret o zniesieniu niewolnictwa podpisany przez Abrahama Lincolna. 23 stycznia wszystkie te historyczne dokumenty wystawione zostaną na aukcję w Nowym Jorku. Wśród pozycji wycenianych w milionach dolarów znalazł się też całkiem niepozorny druk umowy z 1976 r. Jej partnerom daleko było wówczas do imponujących materialnych zasobów. Nie licząc może volkswagena, którego miał na podwórku Steve Jobs…
22.01.2026, 05:00
Datowana na 1976 r. umowa partnerska uznawana za oficjalny początek firmy Apple. Jej szacunkowa wartość to 2–4 mln dolarów (7,3–14,5 mln zł). fot. Christie’s
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich cenach kupić można autentyczne dokumenty z okresu powstania Stanów Zjednoczonych oraz czy to prawda, że umowa zapoczątkowująca firmę Apple wyceniana jest na podobnym poziomie co wczesny egzemplarz Konstytucji.
- Jaki obraz uznaje się za najczęściej reprodukowane dzieło sztuki na świecie, a jaki za najsłynniejsze dzieło amerykańskiego malarstwa.
- Na czym polegały indiańskie metody przepędzania chorób i jaki pozostawiły ślad na rynku kolekcjonerskim.