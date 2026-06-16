Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców komponentów, producentów maszyn i sektora zbrojeniowego.
16.06.2026, 03:00
Atutem Ghany jest dostęp do Atlantyku i portu Tema, jednego z najważniejszych hubów handlowych Afryki Zachodniej. Fot. Wirestock/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Korea Płd. inwestuje w Afryce.
- Dlaczego Korea Płd. wybrała Ghanę na swój hub przemysłowy.
- Jakie polskie przedsięwzięcia gospodarcze są realizowane w Ghanie i które sektory polskiej gospodarki mogą skorzystać na partnerstwie koreańsko-ghańskim.