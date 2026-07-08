Korona Kielce szaleje na rynku transferowym. Skąd Łukasz Maciejczyk ma pieniądze na klub?
Korona Kielce, klub z ujemnymi kapitałami i niskimi przychodami, nagle wydaje miliony na transfery. Do Kielc trafili Hellebrand, Jakubczyk i Mosór. Kim jest nowy właściciel, skąd bierze pieniądze i gdzie znajduje się finansowy sufit klubu?
08.07.2026, 05:15
Piłkarz Korony Patrik Hellebrand podczas treningu drużyny w Kielcach, 24 bm. Piłkarze Korony przygotowują się do nowego sezonu Ekstraklasy. Fot. PAP/Piotr Polak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego 108 tys. zł za akcje Korony nie opisuje realnego kosztu przejęcia klubu.
- Jak duże jest biznesowe zaplecze rodziny Maciejczyków i dlaczego model właścicielski jest ważniejszy niż klasyczny sponsoring.
- Dlaczego sportowa ofensywa Korony jest większą zmianą dla samego klubu niż dla całej Ekstraklasy.