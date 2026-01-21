Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kraj bez rządu i głowy państwa. Prezydent Bułgarii ustępuje rok przed końcem kadencji
Rezygnacja prezydenta Rumena Radewa to kolejne poważne wstrząsy w państwie, które od sześciu lat zmaga się z kryzysem zaufania do instytucji publicznych. Decyzja ta sprawia, że Sofia znalazła się w bezprecedensowej sytuacji ustrojowej – wakaty obejmują obecnie oba najważniejsze urzędy w państwie. Zaledwie miesiąc wcześniej, w newralgicznym momencie poprzedzającym wejście Bułgarii do strefy euro, do dymisji podał się premier Rosen Żelazkow.
21.01.2026, 09:53
Prezydent Rumen Radew ogłasza swoją rezygnację z urzędu prezydenta Bułgarii, który pełnił jako piąty demokratycznie wybrany prezydent Republiki Bułgarii. Zapowiada, że swoją karierę polityczną będzie kontynuował, tworząc nowy projekt polityczny, z którym weźmie udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Fot. Borislav Troshev/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prezydent Bułgarii Rumen Radew zdecydował się ustąpić z urzędu rok przed końcem drugiej kadencji.
- Jakie wydarzenia doprowadziły do obecnej „próżni władzy”, obejmującej dwa kluczowe stanowiska w państwie.
- Czy antyukraińskie wypowiedzi Radewa pozwalają uznać go za polityka jednoznacznie prorosyjskiego.