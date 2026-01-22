Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kredyty frankowe znów w TSUE. Wyrok może zachęcić banki do częstszego zarzutu potrącenia. O co chodzi?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny odniósł się do pytań prejudycjalnych polskiego sądu dotyczących kredytów frankowych. Uznał, że nie ma sprzeczności między uznawaniem przez banki ważności umów kredytowych a jednoczesnym stosowaniem zarzutu potrącenia w sytuacji, gdy sąd orzeknie inaczej. Zdaniem prawników reprezentujących sektor bankowy wyrok może skłonić instytucje finansowe do częstszego dochodzenia kompensacji wzajemnych roszczeń w jednym postępowaniu. Z kolei pełnomocnicy kredytobiorców podkreślają, że orzeczenie wyznacza granice takiej strategii i wzmacnia ochronę klientów przed presją banków.
22.01.2026, 14:37
22 stycznia TSUE po raz kolejny wypowiedział się w sprawie kredytów frankowych w Polsce. Tym razem sprawa dotyczyła tzw. zarzutu potrącenia. Fot. EPA/NICOLAS BOUVY
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego dotyczyła sprawa, w której zapadł najnowszy wyrok TSUE.
- Jak Trybunał odpowiedział na pytania warszawskiego sądu.
- Jakorzeczenie interpretują obie strony frankowego sporu i jakich skutków się spodziewają.