Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.
14.02.2026, 06:15
Wystawa Alicji Wyszogrodzkiej w Muzeum Miasta Gdyni. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Alicja Wyszogrodzka była jedną z najbardziej nowatorskich projektantek tkanin w PRL-u.
- Na czym polega fenomen gdyńskiego cyklu „Polskie projekty, polscy projektanci”.
- Skąd bierze się współczesny powrót mody na wzornictwo PRL-u.