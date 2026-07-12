Kategoria artykułu: Świat
Kryzys klimatyczny w Afryce uderza w Europę. To dopiero początek
W minionych dwóch latach najpierw susza wypaliła pola kukurydzy od Namibii, przez Zambię po Malawi, przynosząc głód i paraliż energetyczny. Później pas subsaharyjski zalały nawałnice. Meteorolodzy ostrzegają, że jeszcze w tym roku dwa ekstremalne zjawiska pogodowe przyniosą powodzie i susze, napędzając kolejne migracje.
12.07.2026, 04:45
Według Banku Światowego afrykańskie rolnictwo w ponad 80 proc. zależy od kaprysów pogody i regularności pór deszczowych. A gdy chmury deszczowe nie nadchodzą na czas, populacja wiejska z dnia na dzień traci jedyne źródło utrzymania. Fot. Gideon Mendel/Corbis via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób zmiany klimatyczne zmuszają miliony ludzi do ucieczki z Afryki do Europy.
- Dlaczego prognozowany przez unijne analizy exodus 86 mln mieszkańców Afryki stanowi bezpośrednie wyzwanie dla bezpieczeństwa granic Europy.
- W jaki sposób Europa ponosi koszty afrykańskich anomalii klimatycznych, zanim poszkodowani przez katastrofy Afrykanie ruszą na szlaki migracyjne.