Kryzys klimatyczny w Afryce uderza w Europę. To dopiero początek

To El Niño wypaliło pół Afryki w minionym sezonie. Obecnie Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ostrzega przed nadchodzącą fazą La Niña. Ta już przyniosła ulewy, które wywołały głęboki kryzys sanitarny. Skutki czerwcowych powodzi silnie odczuwają kraje Afryki Zachodniej i Środkowej, a także południe Namibii oraz Republika Południowej Afryki. Według najnowszego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) kataklizm dotknął już 9,2 mln ludzi. Eksperci przewidują, że to nie koniec – wkrótce powróci El Niño, przynosząc tym razem niszczycielskie susze.

Globalny problem

Ta destabilizacja cyklu opadów przestała być lokalnym problemem – stała się bezpośrednim wyzwaniem dla bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Według Banku Światowego afrykańskie rolnictwo w ponad 80 proc. zależy od kaprysów pogody i regularności pór deszczowych. A gdy chmury deszczowe nie nadchodzą na czas, populacja wiejska z dnia na dzień traci jedyne źródło utrzymania. Zdesperowani rolnicy szukają ratunku w metropoliach. Te są jednak przepełnione. Podczas suszy w miastach brakuje wody pitnej, a w trakcie ulew powodzie błyskawicznie zmywają slumsy i wymywają odpady. Skażenie miejskich ujęć natychmiast wywołuje epidemie cholery.

Ten paraliż sanitarny i brak jakichkolwiek perspektyw zmuszają ludzi do szukania ratunku na szlakach wiodących przez Atlantyk i Morze Śródziemne do Europy. Według prognoz Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) do 2050 r. ten pogodowy przymus ucieczki może dotknąć nawet 86 mln mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej.

Koryto jednej z rzek w Afryce Zachodniej, całkowicie zablokowane przez śmieci. Zatory te uniemożliwiają naturalne ujście wód do Oceanu Atlantyckiego. W porze deszczowej wywołuje to podtopienia dzielnic mieszkalnych i stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla lokalnej populacji. Fot. Autor

Kryzys afrykański uderza w Stary Kontynent

Klimatyczny kryzys uderza rykoszetem w Stary Kontynent, obnażając bezpośrednią zależność europejskiej gospodarki od afrykańskiej infrastruktury. Analizy Fitch Solutions oraz Międzynarodowego Instytutu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (IISD) ujawniają krytyczny paradoks. Unijna transformacja technologiczna staje się zakładnikiem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Przykładem niech będzie Zambia. W latach 2024-2025 historyczny spadek poziomu wód w hydroelektrowni Kariba na rzece Zambezi doprowadził do głębokiego kryzysu energetycznego. Masowe ograniczenia w dostawach prądu sparaliżowały tamtejszy przemysł, odcinając zasilanie maszyn nawet na 21 godzin na dobę.

Inżynierowie w zagłębiu miedziowym na północy kraju musieli ratować się sprowadzaniem tysięcy litrów drogiego paliwa z odległych o blisko 2 tys. km portów w Tanzanii i Namibii. Setki ciężarówek dniem i nocą pokonywały mordercze trasy przez afrykańskie bezdroża, by utrzymać pracę podziemnych wind i pomp, gdy potężne urządzenia wydobywcze nagle stawały w mroku.

Ten przymusowy paraliż niweczył plany skokowego zwiększenia wydobycia miedzi – surowca o strategicznym znaczeniu dla europejskiej produkcji aut elektrycznych i zielonych technologii. Przestoje drastycznie wywindowały koszty funkcjonowania tamtejszych firm i wywołały gwałtowne wahania na światowych giełdach towarowych. Choć w połowie roku deszcze przyniosły chwilową poprawę, to eksperci ostrzegają przed kolejnymi suszami. Mogą one ponownie zablokować wysyłkę tego surowca do Europy.

Drożeje kakao, producenci zmniejszają opakowania

Te same anomalie pogodowe z potężną siłą uderzają w rynki rolne, czego najjaskrawszym przykładem są bezprecedensowe skoki cen kakao. Afryka Zachodnia – na czele z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ghaną – odpowiada za ponad 60 proc. światowego eksportu tego surowca.

Oficjalne raporty Międzynarodowej Organizacji Kakao (ICCO) wskazują, że destabilizacja klimatyczna, niszczycielskie ulewy zalewające drogi oraz roznoszące się w wilgoci choroby drzew (takie jak wirus swollen shoot) drastycznie przetrzebiły zbiory w ostatnich sezonach, windując stawki za ziarno do historycznych maksimów.

Choć okresowe deszcze przynoszą chwilowe uspokojenie nastrojów inwestorów, analitycy ostrzegają, że prognozowany na koniec roku powrót zjawiska El Niño grozi kolejną falą suszy i załamaniem zbieranych plonów. Europejscy producenci słodyczy, zmagając się z drastycznym wzrostem cen surowca, coraz częściej ratują się ukrytą drożyzną, czyli zmniejszaniem gramatury produktów (tzw. shrinkflation). W efekcie tabliczka czekolady na sklepowym regale w Europie staje się bezpośrednim barometrem kaprysów pogody na drugim końcu świata.

Kryzys surowcowy i hydrologiczny w Afryce Południowej

Podczas gdy rynki liczą straty finansowe, w innych częściach kontynentu anomalie niszczą fundamenty ludzkiej egzystencji. Skutki El Niño uderzyły w Malawi, wywołując głęboki kryzys żywnościowy. Raporty unijnych misji ECHO wskazują, że susze zniszczyły uprawy kukurydzy w większości dystryktów.

Skrajne upały przyszły w najgorszym momencie – gdy rośliny zaczynały kwitnąć. Zamiast zielonych łanów słońce pozostawiło jedynie rzędy wyschniętych, karłowatych badyli. Rolnicy nie są w stanie zebrać z nich ani jednego ziarna. Dla tego regionu to dramat – kukurydza stanowi bowiem podstawę wyżywienia dla milionów ludzi.

Pozbawione zapasów władze w Lilongwe ogłosiły stan klęski żywiołowej. Ten chaos demoluje rolnictwo i odbiera ludziom podstawy przeżycia, stając się motorem napędzającym procesy migracyjne w stronę Europy.

Nikt nie jest bezpieczny

Anomalie pogodowe i zapaść infrastruktury testują też państwa, które do tej pory uważały się za bezpieczne. W Botswanie, liderze wydobycia diamentów, drastyczny brak deszczu zmusił spółkę Water Utilities Corporation (WUC) do radykalnych kroków. Po serii ostrzeżeń z przełomu lat 2024-2025 państwowy koncern zaczął ograniczać dostawy wody dla rolnictwa. Wprowadził też stałe przerwy w jej przesyłaniu do miast. Na to nakłada się tąpnięcie koniunktury – sektor wydobywczy zderza się właśnie z gwałtownym spadkiem wartości minerałów na giełdach. Koszty walki z suszą na wsiach w połączeniu z mniejszymi zyskami z eksportu zmuszają rząd w Gaborone do rewizji założeń budżetowych na drugą połowę roku.

W sąsiedniej Namibii trwająca pora sucha ponownie uderza w rolnictwo, które nie zdążyło podnieść się po ubiegłorocznej suszy. Choć niedawne deszcze przyniosły chwilową ulgę, najnowsze prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wskazują na wysokie ryzyko powrotu niszczycielskich warunków pogodowych.

Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północno-zachodnim regionie Kunene. Wyschnięta, popękana ziemia zmusza słonie i antylopy do podchodzenia pod ludzkie osady w poszukiwaniu wody. Dochodzi tam do krwawych konfliktów o dostęp do nielicznych, ocalałych wodopojów, a brak stabilnych pastwisk zagraża tysiącom sztuk bydła.

Z raportów Unii Afrykańskiej wynika, że ekipy ratunkowe w trybie awaryjnym wiercą studnie głębinowe zasilane solarnie, by chronić osady przed ponowną katastrofą humanitarną. Namibia, pozbawiona stabilnych własnych zbiorów, pozostaje uzależniona od kosztownego importu żywności. To drenuje rezerwy walutowe, chwieje budżetem kraju i zmusza rząd do drastycznych cięć wydatków socjalnych.

Kryzys infrastrukturalny największej gospodarki regionu

Najsilniejszym argumentem w dyskusji o klimatycznych zagrożeniach i zapaści infrastruktury jest sytuacja w RPA. Ta najbardziej rozwinięta gospodarka kontynentu pęka w swoim biznesowym sercu, w prowincji Gauteng.

Choć wody w systemie rzeki Vaal nie brakuje, czerwcowe raporty agencji Rand Water obnażają paraliż sieci przesyłowej. Awaryjne wyłączenia pomp, blackouty i gigantyczne wycieki odcinają całe rejony od kranów. Kontrast jest uderzający. Podczas gdy szklane wieżowce finansowej dzielnicy Sandton w Johannesburgu niemal bez przerwy pracują dzięki własnym generatorom i prywatnym ujęciom wody, na ulicach ubogiego Soweto mieszkańcy godzinami czekają w kolejkach do beczkowozów. Zapaść zmusiła szpitale w Pretorii do odwoływania zabiegów, a hotele i zakłady usługowe do drastycznego ograniczenia pracy.

Na ten infrastrukturalny paraliż nakłada się kolejny problem – powracająca fala ksenofobii i napięć społecznych. W kwietniu i maju tego roku agresywny ruch społeczny wywołał gwałtowne zamieszki, wyznaczając imigrantom termin na opuszczenie kraju do końca czerwca. Celowe napaści wymierzone są w migrantów z innych państw afrykańskich. Dane publikowane przez Business Insider Africa potwierdzają, że uliczny chaos i doniesienia o paraliżu miast natychmiast przełożyły się na masowe odwoływanie rezerwacji przez zagranicznych gości.

Ekstrema pogodowe w Afryce Zachodniej

Pogodowy paradoks uderza też w Afrykę Zachodnią, a szczególnie w Monrovię, uznawaną za najwilgotniejsze miasto świata. W środku pory deszczowej opadów drastycznie brakuje. Stolica Liberii nie posiada działającej sieci kanalizacyjnej. Infrastruktura ta została całkowicie zniszczona w czasie dwóch wojen domowych i do dziś jej nie odbudowano.

Miasto polega wyłącznie na ulewach, które naturalnie oczyszczają ulice, spłukując wszystkie nieczystości wprost do oceanu. Obecna susza sprawia, że ścieki stoją i parują bezpośrednio w otwartych rynsztokach. Podczas gdy nadmorska metropolia wysycha, północ kraju niszczą gwałtowne nawałnice i wichury. W odpowiedzi na ten kryzys humanitarny UE przekazała już 100 tys. euro, które Czerwony Krzyż przeznaczy na odbudowę zniszczonych regionów. To bezpośredni dowód na to, że Europa ponosi koszty afrykańskich anomalii klimatycznych, zanim poszkodowani przez katastrofy obywatele ruszą na szlaki migracyjne.

W wielu zachodnioafrykańskich miastach nadbrzeżnych w czasie pory deszczowej śmieci i nieczystości spływają wprost do morza. Na zdjęciu ulica Monrovii. Fot. Autor

Biologiczna pułapka i widmo epidemii

Globalny wzrost temperatur i napędzane anomaliami fale powodzi niosą ze sobą kolejne, niewidzialne uderzenie. Eksperci ostrzegają, że te ekstremalne zjawiska pogodowe drastycznie podnoszą ryzyko nagłych wybuchów chorób zakaźnych, na czele z cholerą. Dane Africa CDC potwierdzają, że w ubiegłym roku liczba zachorowań na kontynencie wzrosła ponad dwukrotnie, przekraczając 310 tys. przypadków i powodując ponad 7,2 tys. zgonów. Gdy wezbrane wody zalewają nieszczelną infrastrukturę sanitarną i skażają miejskie ujęcia wody pitnej, afrykańskie ośrodki miejskie stają się biologiczną pułapką.

Widmo masowych zakażeń i zapaść niewydolnej opieki medycznej odbierają ludziom resztki poczucia bezpieczeństwa. W takich warunkach migracja przestaje być kalkulacją ekonomiczną, a staje się jedynym sposobem na przetrwanie. To bezpośrednio przekłada się na wzrost liczby osób szukających ratunku na szlakach prowadzących do Europy.