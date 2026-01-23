Kategoria artykułu: Polityka
Kryzys trwa. W Polsce 2050 wrze przed dogrywką
Decyzja o ponownym przeprowadzeniu drugiej tury wyborów przewodniczącej Polski 2050 nie wyciszyła partyjnych sporów. Frakcja skupiona wokół Szymona Hołowni chciała, by mimo decyzji o ponowieniu drugiej tury, to on kierował dalej partią. Napięcia rosną, a podziały w Polsce 2050 się pogłębiają.
23.01.2026, 17:50
Szymon Hołownia jeszcze w ubiegłym roku wykluczał start w wyborach na szefa swojej partii. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie nastroje panują w Polsce 2050.
- Na czym polega podział w partii Szymona Hołowni.
- Jak obecny kryzys wpływa na wizerunek Polski 2050.