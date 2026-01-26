Kategoria artykułu: Analizy
Jak szybko odbijają gospodarki po kryzysie? Niektóre nigdy. Oto wnioski z analizy ponad tysiąca kryzysów na świecie
Wzrost gospodarczy nie jest procesem ani ciągłym, ani gwarantowanym. Wiele krajów przez dekady nie wraca do raz osiągniętego poziomu dochodu na mieszkańca. Nasza analiza pokazuje, jak często kryzysy przeradzają się w długotrwałą stagnację oraz jak bardzo różnią się ścieżki odbudowy pomiędzy państwami i regionami świata.
26.01.2026, 05:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w analizie zdefiniowano epizody „kryzysu i odbudowy” oraz „kryzysu bez odbudowy” na podstawie danych o PKB na osobę w parytecie siły nabywczej.
- Jak często w danych historycznych występowały długotrwałe spadki PKB na osobę i które regiony świata były na nie szczególnie narażone.
- Jak bardzo mogą się różnić ścieżki wychodzenia z kryzysu – pod względem długości, skali spadku i kosztów społecznych – nawet w krajach wysoko rozwiniętych.