KSeF a walka z fikcyjnym samozatrudnieniem. „Nie zastąpi inspekcji pracy, ale dostarczy solidnych dowodów”
1 lutego rusza Krajowy System e-Faktur. Dokumenty sprzedażowe będą trafiać do administracji skarbowej w czasie rzeczywistym, co – zgodnie z założeniami ustawodawcy – ma znacząco zwiększyć możliwości analityczne fiskusa. Oficjalnym celem zmian jest cyfryzacja obiegu dokumentów, jednak w tle coraz częściej pojawia się pytanie o inny możliwy skutek: wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia. Czy osoby pracujące w modelu B2B faktycznie mają się czego obawiać?
28.01.2026, 05:30
Czy KSeF to faktycznie nowy game-changer na miarę niedoszłej reformy Państwowej Inspekcji Pracy? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Krajowy System e-Faktur może pomóc w identyfikacji fikcyjnego B2B.
- Kiedy w toku kontroli urzędnikom może zapalić się „czerwona lampka” i jakie sygnały mogą na to wskazywać.
- Które branże mogą w największym stopniu odczuć zainteresowanie inspekcji.