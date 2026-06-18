Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Kto głosuje w Polsce? Spór o mniejszości narodowe i projekt Konfederacji
Na jakiej podstawie przedstawiciel mniejszości ukraińskiej może dziś zostać polskim posłem? Eksperci wyjaśniają, jakie prawa wyborcze przysługują w Polsce mniejszościom narodowym oraz cudzoziemcom mieszkającym w kraju – zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych.
18.06.2026, 05:00
Posłowie Konfederacji chcą reformy prawa wyborczego. Przekonują, że ich projekt utrudni wejście do polskiego Sejmu przedstawicielom mniejszości ukraińskiej. Fot. PAP/Krzysztof Ćwik
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką propozycję zmiany prawa wyborczego w Polsce złożyli posłowie Konfederacji.
- Czy przedstawiciele mniejszości ukraińskiej rzeczywiście mogą znaleźć się w polskim Sejmie.
- Jakie prawa wyborcze przysługują obcokrajowcom mieszkającym w Polsce.